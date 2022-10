Una avería técnica deja en Cádiz a numerosos pasajeros con destino Gran Canaria

El buque de la compañía Transmediterránea Ciudad de Valencia, que debía zarpar en la tarde de ayer, 25 de octubre, con destino a Gran Canaria desde Cádiz, no pudo realizar el trayecto por una avería técnica. Según denuncia Luis Fernando Hernández, uno de los pasajeros afectados que regresaba a su residencia en Arucas, no ha habido una «buena comunicación» por parte de la empresa con los clientes.

Fue ayer por la mañana, en torno a las 08.30 horas, cuando les llegó un mensaje al teléfono móvil que informaba de que el barco no iba a realizar el viaje. La hora prevista para este trayecto era a las 14.00 horas de ese día. Los pasajeros desplazados hasta el puerto de Cádiz se encontraron con «falta de información» por parte de la compañía. «Solo nos atendieron las personas que estaban en ventanilla y ningún responsable se acercó a atendernos», asegura Hernández.

Mensaje que recibieron las personas afectadas. / C7

La solución que les ofrecieron fue «el reembolso y adiós», comenta el afectado. Declara que no les facilitaron alojamiento, ni dentro del barco ni fuera de él, y tampoco les dieron opción a reubicarlos en otro buque. «Hemos tenido que buscarnos la vida. Sé de otros afectados que venían desde Granada y decidieron regresar a allí y coger un avión hasta Gran Canaria», comenta Hernández. Las personas que tuvieron que pagar un apartamento o una habitación de hotel tienen la opción de presentar la factura a la compañía.

El afectado informa de que podría haber un centenar de personas en la misma situación, incluso mascotas. «En mi caso tengo una autocaravana que he podido dejar en un párquin municipal, pero no quiero pensar en las familias que no tienen donde quedarse», asevera.

El viaje ha sido aplazado a mañana, jueves 27 de octubre, por la noche. La compañía les enviará un correo electónico para informarles. Sin embargo, Hernández subraya que no les garantizan que vaya a salir.