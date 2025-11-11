La borrasca Claudia obliga a la Aemet a encender los avisos en Canarias: lluvias muy intensas, crecidas de barrancos e inundaciones La borrasca empezará a notarse a partir del miércoles en las islas occidentales y avanzará hacia el este

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 07:03

Canarias vivirá una jornada tranquila este martes, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y ocasionales en la provincia occidental, según la Aemet. Será el preludio de un empeoramiento a partir del miércoles debido a la borrasca Claudia, lo que ha obligado a la agencia a decretar el aviso naranja por lluvias en La Palma.

El resto de islas occidentales también se verán afectadas, con aviso amarillo por lluvias y viento. La borrasca avanzará de oeste a este y Gran Canaria vivirá lo peor de sus efectos en la madrugada del miércoles al jueves. Meteored avisa de que hay que prestar especial atención a los barrancos por posibles inundaciones súbitas.

La Aemet explica que a partir del mediodía del miércoles en La Palma, y desde media tarde en el resto de las islas occidentales, las precipitaciones pueden ser persistentes y/o en forma de fuertes chubascos tormentosos y eficientes, especialmente en el suroeste; con probables rachas muy fuertes en zonas altas expuestas.

Para el jueves, en la provincia occidental, de nuevo precipitaciones que pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, más probables en vertientes sur y oeste y en medianías de Anaga durante la madrugada. A partir de la tarde tenderá a despejarse y las precipitaciones remitirán. En la provincia oriental, aumentará rápidamente la nubosidad, dejando los cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en el suroeste de Gran Canaria y con menor probabilidad en el norte de Lanzarote; remitiendo al final de la jornada.

El tiempo por islas

Lanzarote

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 19-25º C

Fuerteventura

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 19-24º C

Gran Canaria

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 20-24º C

Tenerife

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20-24º C

La Gomera

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20-24º C

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 17-23º C

El Hierro

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 16-19º C