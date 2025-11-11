Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 11 de noviembre de 2025
Mapa de avisos de la Aemet para el 12 de noviembre. Aemet

La borrasca Claudia obliga a la Aemet a encender los avisos en Canarias: lluvias muy intensas, crecidas de barrancos e inundaciones

La borrasca empezará a notarse a partir del miércoles en las islas occidentales y avanzará hacia el este

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:03

Canarias vivirá una jornada tranquila este martes, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles y ocasionales en la provincia occidental, según la Aemet. Será el preludio de un empeoramiento a partir del miércoles debido a la borrasca Claudia, lo que ha obligado a la agencia a decretar el aviso naranja por lluvias en La Palma.

El resto de islas occidentales también se verán afectadas, con aviso amarillo por lluvias y viento. La borrasca avanzará de oeste a este y Gran Canaria vivirá lo peor de sus efectos en la madrugada del miércoles al jueves. Meteored avisa de que hay que prestar especial atención a los barrancos por posibles inundaciones súbitas.

La Aemet explica que a partir del mediodía del miércoles en La Palma, y desde media tarde en el resto de las islas occidentales, las precipitaciones pueden ser persistentes y/o en forma de fuertes chubascos tormentosos y eficientes, especialmente en el suroeste; con probables rachas muy fuertes en zonas altas expuestas.

Para el jueves, en la provincia occidental, de nuevo precipitaciones que pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, más probables en vertientes sur y oeste y en medianías de Anaga durante la madrugada. A partir de la tarde tenderá a despejarse y las precipitaciones remitirán. En la provincia oriental, aumentará rápidamente la nubosidad, dejando los cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en el suroeste de Gran Canaria y con menor probabilidad en el norte de Lanzarote; remitiendo al final de la jornada.

El tiempo por islas

Lanzarote

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 19-25º C

Fuerteventura

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 19-24º C

Gran Canaria

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 20-24º C

Tenerife

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20-24º C

La Gomera

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20-24º C

La Palma

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 17-23º C

El Hierro

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde: 16-19º C

