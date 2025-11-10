La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias El temporal podría provocar precipitaciones persistentes y fuertes, o incluso muy fuertes, en Gran Canaria durante la jornada del próximo jueves

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:28 | Actualizado 14:22h.

El archipiélago canario se prepara para la llegada, en los próximos días, de la borrasca Claudia, que podría provocar «precipitaciones persistentes y fuertes, o incluso muy fuertes» en Gran Canaria durante la jornada del próximo jueves, según informó David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias, a CANARIAS7.

Claudia alcanzará Canarias el miércoles a través de las islas occidentales, siendo La Palma la más afectada, con alerta naranja por lluvias intensas y alerta amarilla por viento. El resto de las islas occidentales también se verán afectadas, aunque en menor medida, con aviso amarillo por lluvias y vientos «de componente este e intensos», características propias de borrascas de latitudes medias en época invernal, explicó Suárez. Además, la AEMET no descarta distintos episodios de tormentas en el archipiélago a lo largo de la jornada.

La situación climatológica adversa afectará sobre todo a las vertientes suroccidentales, en las zonas del suroeste de las islas y, especialmente, en aquellas de mayor relieve.

Por su parte, Gran Canaria espera los primeros coletazos de la borrasca en la madrugada del miércoles al jueves. Aunque todavía no se han activado niveles de alerta para la isla, Suárez señaló que las previsiones apuntan a la posible declaración de aviso amarillo por precipitaciones. No obstante, advirtió que no se descarta que se alcancen niveles naranjas en algunas zonas. En cualquier caso, las previsiones indican que las lluvias serán «persistentes» y se dejarán sentir con una «fuerte» intensidad en la isla.

A lo largo de la jornada de este martes, la AEMET estudiará la evolución de la situación meteorológica en el archipiélago, con la mirada puesta en el próximo jueves. No se descarta la declaración de niveles naranjas en algunas áreas por fuertes precipitaciones, acompañadas de tormentas y vientos de carácter intenso.

➡️ Una profunda borrasca atlántica podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular y Canarias entre el miércoles y viernes. pic.twitter.com/mFDdVGsjzk — AEMET (@AEMET_Esp) November 9, 2025