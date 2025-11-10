Atento a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias» Meteorólogos de la página especializada Meteored advierten de especial atención en los barrancos, donde la acumulación de agua en poco tiempo podría afectar al sur de Gran Canaria

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

La borrasca Claudia se acerca al archipiélago canario y, según el modelo europeo, podría desencadenar «uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias». El riesgo principal son las inundaciones súbitas, provocadas por precipitaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Meteored advierte de especial atención en los barrancos, donde la acumulación de agua en poco tiempo podría afectar al sur de Gran Canaria. La AEMET también ha alertado de esta situación en una nota de prensa.

Tal y como informó David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias, a CANARIAS7, a partir del miércoles los pronósticos apuntan a un escenario complejo debido a los coletazos de Claudia en su paso por el archipiélago.

Los avisos naranja en La Palma y el nivel amarillo en el resto de las islas occidentales para este miércoles dependerán de la evolución de los mapas meteorológicos, que muestran acumulados superiores a los 100 l/m2 en el oeste de La Palma, el sur de La Gomera, el suroeste de Tenerife y municipios del sur y oeste de El Hierro, según Meteored.

Para la jornada del jueves, la situación podría extenderse al resto de las islas, especialmente en Gran Canaria, donde Meteored no descarta la posibilidad de inundaciones súbitas en el sur de la isla.

⛈️ Este miércoles llegará un frente muy activo a #Canarias: el modelo europeo prevé acumulados de más de 100 l/m2 💦 y algunas tormentas.



⚠️ "Hay riesgo de inundaciones súbitas", avisa Samuel Biener: https://t.co/1YR05gXkJX pic.twitter.com/YZUlhFDOkq — Meteored España (@MeteoredES) November 10, 2025