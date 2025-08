Los audios canarios de Koldo: también tenía contacto con agentes de la Policía Nacional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de agosto 2025, 23:10 Comenta Compartir

Al teléfono de Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, no solo llegaban llamadas de empresarios, cargos públicos y dirigentes del Partido Socialista. También lo hacían numerosos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues Koldo García había tejido una especie de red de mediación que incluía a miembros de los cuerpos de seguridad. Esa red incluía agentes en Canarias.

Koldo García se encuentra investigado y en libertad con cargos. Está fechado en julio de 2019. En el audio se ha distorsionado la voz del agente para preservar su identidad y se ha omitido un pasaje que puede identificar a otra agente.

Es uno más de los muchos mensajes en los que algunos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acudían a Koldo García en busca de su mediación, pues tenía contactos relevantes en el Ministerio del Interior.

El agente que llama desde Canarias le deja este mensaje de audio: «Buenas tardes, Koldo. Nada, también estuve hablando con mi jefe y también piensa lo mismo que yo. Yo le dije lo que hice y me dice que ese era mi trabajo, nada... Yo no tengo el número de esa chica (...) Y dice bueno, para yo enterarme, encima de que no salgo de fiesta, que es verdad, o sea tiene que saberlo media comisaría de Maspalomas. Ya se lo dije a mi jefe por si entra una reclamación. Lo que me parece raro es que pueda joderme una oposición por una cosa así pero no hay nada imposible en esta vida. Bueno, para que tú veas que en ningún momento la he hecho sentir como una chica de compañía. Me parece súper raro».

Esa relación de Koldo García con el mundo de la seguridad, tanto pública como privada, se ve reforzada por el hecho de que durante años también trabajó prestando servicios de escolta y colaboró, según la investigación judicial, con Interior en la lucha contra el terrorismo etarra.

PSOE canario

Entre los miles de mensajes incautados en los registros policiales, aparece una llamada desde Canarias pidiendo también su ayuda para recabar un dato que el partido buscaba con el fin de contrarrestar críticas del Partido Popular: «Hola Koldo, perdona que te moleste. Sé que estás liado ahora mismo con el tema de la campaña, pero es una cosa que aquí nos correría prisa porque es para rebatir una campaña que está haciendo ahora el Partido Popular. Nos haría falta saber en qué año fue adjudicada la obra de ampliación del aeropuerto de la isla de la Palma, porque la gente esta del 'pepero' está empeñada en que fue con el Gobierno de Aznar y de Rajoy. Nosotros pensamos que fue en 2004 o 2005, en época de Zapatero pero nos haría falta algo a través del Ministerio, yo qué sé, donde aparezca algo que diga: la obra fue adjudicada en tal año, empezó tal día y tuvo una inversión de tantos millones».

También hay un audio en que el propio Koldo graba un mensaje a modo de recordatorio de lo que tiene que hacer para atender una petición del partido en las islas: «Tengo que mirar también... lo que me mandó el secretario de Organización en Canarias».

Desde el Partido Socialista en Canarias, diversas fuentes consultadas por este periódico señalan que entraba dentro de lo normal contactar con Koldo García porque José Luis Ábalos, además de ministro con una cartera con importantes competencias relativas a las islas -carreteras, transportes, puertos y aeropuertos-, era secretario de Organización del PSOE, lo que le convertía de facto en interlocutor preferente con todas las federaciones.

Durante el Gobierno del llamado Pacto de las Flores, con Ángel Víctor Torres al frente, Ábalos fue de hecho interlocutor preferente para los asuntos relativos a Canarias. Tanto el presidente Torres como algunos consejeros recurrieron a ese ministro para desbloquear diferentes cuestiones, incluidas las relativas a la gestión contra la pandemia.

El asesor con una «pensión» del constructor del Royal

Según la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el llamado caso Koldo, el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos estuvo durante meses recibiendo dinero del empresario José Ruz, accionista mayoritario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Esos pagos, a los que el informe se refiere como una «pensión», según expresión utilizada por el propio Koldo García en algunos audios, se fraccionaban y parte del dinero llegaba al ministro José Luis Ábalos.

A cambio, LIC recibiría un trato de favor desde las administraciones bajo control socialista en licitaciones públicas. En un primer informe, la UCO señaló la obra de LIC para la reforma del antiguo multicines Royal, comprado por el Gobierno de Canarias para acoger la sede de la Agencia Tributaria Canaria.

Bajo el mandato de Ángel Víctor Torres al frente del Gobierno de Canarias, LIC ganó la licitación por importe de 6,5 millones de euros. Meses después abandonó los trabajos y acabó declarándose en concurso. Los investigadores alertaron de la coincidencia de Ruz y Koldo García en la capital grancanaria, alojados en el mismo hotel, unos días antes de publicarse el pliego de ese concurso. A día de hoy, el citado edificio continúa cerrado y la Agencia Tributaria confía en que antes de 2026 pueda estar abierto.

La investigación judicial sigue el rastro de numerosas licitaciones en favor de LIC en diferentes lugares de España, al entender que le fueron concedidas a la empresa de José Ruz como contrapartida a los pagos que el empresario estuvo realizando durante meses a través de Koldo García.