Asián: «Hay que pagar impuestos, sí, pero no en exceso»

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la popular Matílde Asián, apuntó ayer como prioridades en esta legislatura el revisar los trámites aduaneros de entrada y salida de la mercancía en Canarias, al fin de lograr que el comercio electrónico sea una realidad en la islas y que los isleños «tengan las mismas oportunidades» que un ciudadano de la península.

«Hay que facilitarlo al máximo ya que el comercio electrónico se impone», manifestó Asián. Según señaló, es necesario revisar las «distorsiones» que se producen en Canarias y que tiene su origen en que las islas pertenecen al territorio aduanero europeo pero no al armonizado de imposición indirecta. «El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) tiene muchas ventajas pero provoca trámites de entrada y salida que hay que revisar», señaló Asián, quien insistió en que Canarias no puede estar fuera de los intercambios de bienes y servicios europeos. «Eso hay que arreglarlo y dar agilidad», indicó minutos después de su toma de posesión como consejera de Hacienda.

El Aiem, que ha sido objeto de una amplia controversia en los últimos meses, será otro de los asuntos que abordará durante su mandato. Asián respaldó la existencia de este arbitrio para proteger a la industria y la agricultura de Canarias pero reconoció que en estos últimos años ha habido aspectos negativos como el «exceso de recaudación. En este sentido cabe señalar que la recaudación del Aiem se elevó al cierre del año 2022 hasta los 234 millones de euros, casi 100 más que antes del covid.

Asián se comprometió a «repasar» todos los artículos gravados por el Aiem y sacar fuera de la lista aquellos en los que se aplica y que no se producen en las islas. «El Aiem es positivo para proteger nuestra industria y agricultura pero si los productos no se fabrican en las islas no se debe mantener», manifestó.

La nueva consejera de Hacienda, que vuelve a la primera línea de la política tras haber sido secretaria de Estado de Turismo (2016-2018) y presidenta de la ZEC, insistió en el objetivo que se plantea el nuevo Gobierno de devolver a las familias canarias el esfuerzo fiscal de los últimos años mediante una rebaja de los impuestos, como el IGIC, al fin de que mejore su calidad de vida y su poder adquisitivo. «Una vez que se ha superado cierto nivel de ingresos tributarios, lo lógico es que una vez que está encubierta la protección a los vulnerables, la financiación de los servicios públicos y todas las necesidades se devuelva el esfuerzo a los ciudadanos», indicó Asián, que dijo que el PP defiende que hay que pagar impuestos pero «sin exceso».

De cara a los próximos Presupuestos de la comunidad autónoma y sobre los que se empezará a trabajar ya la próxima semana, Asián advirtió de que estarán marcados por las reglas de gasto que imponga Bruselas. «Tras cuatro años de ingresos públicos importantes por la inflación y de fondos europeos nos volvemos a encontrar con una situación en la que Europa no va a mantener los fondos ni a comprar deuda. La situación es diferente», indicó. El marco normativo que se establezca a nivel canario y estatal también influirá, según añadió, a la hora de diseñar los próximos Presupuestos autonómicos.