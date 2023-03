El alcalde de Arona conocía la denuncia falsa del director de Deportes de Tenerife

José Julián Mena, alcalde de Arona y de nuevo candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de ese municipio, fue informado por el propio Antonio Navarro en el año 2022 de la presentación por parte del entonces director de Deportes del Cabildo, Ángel Luis Pérez Peña, de una denuncia contra el mediador del caso que fue desestimada por la jueza de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife al entender que era una denuncia falsa. Ese fue el detonante del caso Mediador, pues a partir de ahí Navarro entregó los móviles con horas de grabaciones y multitud de mensajes.

CANARIAS7 ha accedido al intercambio de mensajes que se produjo entre Navarro y Julián Mena tras el primer archivo de la denuncia.

A continuación se reproducen pasajes de ese diálogo por Whatasapp:

-Antonio Navarro: Lo que te voy a mandar por Whatsapp es clasificado, Mena, clasificado, me explico (...)

-José Julián Mena: Sí, sí.

-A.N: Te voy a mandar un auto judicial, donde al director de Deportes del Cabildo se le imputa un delito de denuncia falsa, bueno, etcétera, etcétera, vale. ¿Tú qué harías con esto?

-J.J.M.: Primero déjame leerlo.

-A.N.: Te lo voy a enviar, te doy mi palabra que te lo envío, ¿por qué me llamas desde este teléfono?, ¿este teléfono de quién es?

-J.J.M.: Porque el otro está frito, ya no tiene batería.

-A.N.: Bueno, escúchame lo que te voy a decir. Esto ya te lo digo, yo hablé con Agustín Marichal, yo lo llamé la semana pasada para otro tema y esta mañana lo llamé, oye, paisano que me pasa esto y se lo comenté por encima y sabes lo que me dijo, he hecho lo posible por salvar a este amigo y yo tengo una cosa que podemos solventar esta cosa de un taponazo. No te creo. Pues creémelo y me dijo estas palabras, yo he quedado mañana con él. Mena, prométeme por tus hijos que lo que te voy a enviar ahora no sale de tus manos.

-J.J.M.: Que no, que no, que no..

Seguidamente Navarro le dice que también le enviará otro asunto «más delicado», a lo que el alcalde responde intrigado: «Me dejas a la mitad».

Navarro añade: «Segundas nupcias, las cuales a ti te van a beneficiar».

Como se recordará, el PSOE y el alcalde de Arona tuvieron un grave enfrentamiento que colocó al primer edil al borde de encabezar una nueva formación política. Finalmente, tras una negociación liderada por las direcciones insular y regional, la crisis se solventó. Mena sigue así como líder del partido en Arona y candidato de nuevo a la Alcaldía.