El abogado de Ana María Pérez acusa al fiscal de filtrar información a la prensa

Hubo cargamentos de mascarillas falsas

La pandemia fue «un caos para todos a la hora de adquirir material», como afirmó a este periódico una fuente sanitaria que participó de forma activa en la gestión de los equipos de protección.

En el caso Mascarillas, la empresa RR7 United adquirió por cerca de dos millones y medio de euros un millón de mascarillas de la marca 3M, modelo 1860, que resultaron ser falsas según consta en el informe que trasladó a la Aduana de Gran Canaria la representación de la marca americana en España. Por ese motivo, el investigado Rayco Rubén González tuvo que destruir el cargamento, aunque en otros contratos, el material de protección llegó a los hospitales canarios a pesar de ser falso o no cumplir los estándares de calidad.

Por este motivo, la secretaría general técnica de Sanidad emitió un informe de fecha 10 de julio de 2020 destinado a la dirección general de Recursos Económicos, advirtiéndole de que habían tenido constancia de la adquisición de mascarillas que no habían cumplido «las verificaciones de idoneidad de la documentación de EPIs sin el marcado CE reglamentario». Por ello, instaba a este departamento, del que fue directora general la investigada Ana María Pérez, a la «adquisición de EPIs que cuenten con el correspondente marcado CE», siempre fuera posible. «En caso de que se opte por EPIs sin el marcado CE reglamentario», insistía el documento, antes de cada compra se debía «verificar suficientemente la idoneidad de la documentación que acompañe al producto, al objeto de avalar un nivel adecuado de protección de la salud y seguridad para el personal» que fuera a emplearlo en pandemia.

Informe desfavorable.

Junto a este informe, la Secretaría general técnica de Sanidad aportó un estudio realizado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el que analizaba numerosos lotes de mascarillas FFP2 obtenidas mediante la «compra y suministro centralizado» y que se encontraban en el Insular y el Doctor Negrín. Este documento advirtió de la detección de numeroso material que no cumplía con los estándares de calidad exigidos y que iban a ser utilizados por el personal sanitario.

En el peritaje se detallaba que varios lotes de mascarillas KN95 Mask GB-2626, contaban con una documentación insuficiente ya que se ofrecía «un test report por un organismo chino sin posibilidad de trazabilidad con la imagen de la mascarilla obtenida», aparte de que ofrecían un certificado que no provenía de un «organismo notificado europeo». También detectaron como en varios documentos cambiaron el nombre de la empresa Zhongshan Baohang Optoelectrics por otro que aparecía en el etiquetado de las propias mascarillas. De esta forma, este servicio calificó el material adquirido como no apto para ser utilizado como FFP2 «por personal sanitario y no sanitario».

Ante esta situación, en hospitales como el Negrín se optó por usar esas teóricas FFP2 como mascarillas higiénicas para así darles uso y no tener que destruirlas después de haber sido compradas.