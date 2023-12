Los 8 términos para entender qué se negocia en la COP28

Quedan poco más de 24 hora para que la COP28, según su agenda, eche el cierre, aunque, como es habitual, la cumbre climática, que este año se celebra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), se alargará unas horas más.

Las negociaciones siguen a puerta cerrada con borradores llenos de tecnicismos, frases hechas y expresiones rimbombantes para contentar a todas las partes. Párrafos llenos de verbos en condicional y con puntos y comas colocados con extrema precisión, porque cualquier interpretación puede cambiar la legislación de un país.

Durante las dos últimas semanas en Dubái se han tratado muchos temas, pero los plenarios de la COP28 se han centrado en varios conceptos y que provocan las mayores tensiones para lograr poner el broche a una nueva Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Balance Mundial. Es un mandato de la COP21 de París por el que todos los países adheridos al pacto han de presentar planes de recortes de emisiones voluntarios para evitar que el calentamiento global del planeta no supere los 2 grados. La COP28, también se fijó en París, es la cumbre en la que se deben revisar los planes puestos en marcha hasta la fecha y hacer una evaluación de las hojas de ruta de descarbonización que ya han demostrado que, con el escenario actual, el calentamiento se acerca peligrosamente a los 3 grados.

1,5 grados. Es el símbolo de la lucha climática mundial o como el presidente de la COP28, Sultán Al-Yáber, la «estrella que nos guía». No es una medida directa de la temperatura, sino que es un indicador de cuánto se ha calentado y enfriado el planeta comparado con el promedio del periodo 1850-1900, justo antes de la expansión de los combustibles fósiles.

Combustibles fósiles. Se pueden dividir en tres: carbón, gas natural y petróleo. Según Naciones Unidas, todos ellos comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial. En su quema liberan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que, a su vez, atrapan el calor en nuestra atmósfera, lo que los convierte en los principales responsables del calentamiento global y del cambio climático.

Reducir o eliminar. Es la gran discusión de esta cumbre, el verbo que precede a la palabra combustibles fósiles. Reducir el uso de combustibles significa hacer disminuir, pero no se sabe hasta qué punto. Eliminar supone acabar con ellos de forma progresiva. La elección de estos términos viene del inglés, idioma en el que transcurren las negociaciones: phase down (reducción progresiva) o phase out (eliminación progresiva). Es este el punto donde las posiciones están enfrentadas. Este domingo, Al-Yáber sentó a todos los ministros cara a cara para ver las posturas

Unabated o abated. Son términos heredados de la COP26 de Glasgow, pero que no tienen traslación directa al español como concepto. La traducción es sin disminuir o sin cesar (unabated) y se refiere a las emisiones que se producen al generar esta energía. Si se decide la desaparición progresiva de los combustibles fósiles sin cesar se podría permitir seguir usando las plantas de carbón que cuenten con sistema de captura y almacenamiento de sus emisiones para que no acaben en la atmósfera.

Captura de carbono. Es una tecnología defendida por muchos sectores de la economía que tienen una difícil descarbonización. Es una técnica costosa y poco extendida que consiste en capturar las emisiones de una instalación y almacenarlas bajo tierra o en las profundidades marinas.

Pérdidas y daños. Es el gran logro hasta el momento de la COP28. El primer día de la cumbre se puso en marcha un fondo con más de 700 millones para que los países más vulnerables por el cambio climático puedan hacer frente a las consecuencias del calentamiento global.

Adaptación. Los países del sur global piden más financiación para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático.