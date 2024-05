Cómo recuperar un río contaminado

José A. González Jueves, 16 de mayo 2024, 06:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Contaba Rafael Sánchez Ferlosio en su novela 'Jarama' (1956) que la ribera de este río que da nombre a su novela era casi un paisaje idílico. El novelista español cuenta dieciséis horas trágicas de un domingo de verano en las aguas madrileñas. Unas páginas que a pocos kilómetros leen los alumnos de Bachillerato en un aula de un instituto de San Fernando de Henares. La historia sucede en esa misma ribera, bajo el Puente de Viveros, y todos los que ahora viven esa historia se preguntan: ¿Bañarse aquí? ¿En el Jarama? La novela de Sánchez Ferlosio, de corte neorrealista, relata la España de aquella época y bien narrada. «Sí, mi madre iba al río a lavar y yo me he bañado en la presa», afirman vecinos de la zona. Aunque si ahora hubiera que reeditar la historia de aquellos once jóvenes en el Jarama, la historia sería muy distinta.

Ahora ese caluroso domingo no transcurre entre zarzas, ni baños concurridos. Un paseo bajo el Puente de Viveros es compartir suelo de la Red Natura 2000 con escombros, basura, lavadoras, carros de la compra y toallitas, muchas toallitas. Pero este mal no es único de este afluente del Tajo, España se encuentra entre los países de la Unión Europea que posee los ríos con niveles más preocupantes de contaminación y «en muchos casos los datos ni siquiera se conocen, salvo por los vecinos», denuncian fuentes ecologistas. «La situación de los ríos españoles es complicada», asegura Santiago Martín Barajas, ecologista y miembro de Ecologistas en Acción. Y lo es por obstáculos en el curso de estos, por vertidos, por contaminación o por sustancias tóxicas. «El primer vertido contaminante es el más dañino», señala Martín Barajas. «Y puede ser uno muy pequeño, pero ya empiezas a matar el río», apostilla. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. «Ahora es muy común la contaminación difusa por culpa de la agricultura y ganadería intensiva», denuncia el ecologista. La mala salud de los ríos es una enfermedad común en todo el planeta. El Volga ruso con más de 3.700km de longitud con un caudal medio de 8.000 metros cúbicos por segundo, aseguran varios informes, acumula entre 10 y 11 toneladas de sustancias contaminantes. O el europeo Danubio, el Danubio Azul de Strauss, tiene una concentración de metales pesados como el cadmio, el plomo o el hierro, así como grandes concentraciones de basura. Según la World Wild Fund con la coalición Ríos Vivos de Europa, el 90% de las cuencas fluviales analizadas en varios países de la UE seguirán siendo insalubres en 2027. Aunque es posible revertir la situación. «Eliminar la contaminación superficial es tan sencillo como poner en marcha depuradoras y además mantenerlas», apunta Martín Barajas. «Solo que hay que tener interés y apostar por ello y no siempre ocurre», añade. Recuperar los chapuzones Hace unos años, un baño en el Sena era poner en riesgo la salud; ahora menos. Con la excusa de los Juegos Olímpicos de este verano, la capital francesa ha tratado de devolver postales de otra época al S.XXI. De momento, el río galo a su paso por París ya cuenta con un punto de baño, que serán tres en los próximos ejercicios. Todo con la esperanza de ver a los olímpicos zambullirse en estas aguas en agosto. Para ello, el ayuntamiento dirigido por Anne Hidalgo ha invertido más de 1.000 millones de euros con un gran reto: desviar las aguas residuales que llegaban al río. El objetivo se centró en conectar muchas de esas tuberías a depuradoras y mejorar la eficacia de estas. Además, los casi 300 barcos que surcan las aguas del Sena estarán obligados a conectarse a la red municipal de alcantarillado. El otro proyecto ha sido la construcción de un gran embalse subterráneo para captar 46.000 metros cúbicos de agua y evitar que se filtre en el terreno y lleve sustancias contaminantes al Sena. Pero las sustancias contaminantes no han sido el único problema. «Cada año, entre 2.200 y 5.900 toneladas de plásticos acaban a lo largo de los casi 780 kilómetros de río», señalaron varios académicos galos en 2019 en el estudio Estimación de flujos de macroresiduos en la cuenca del Sena. Varias barreras de saneamiento situados en el cauce han sacado bicicletas, motos, latas, botes… «El problema de la contaminación está en el cauce medio y el bajo», apunta Martín Barajas. «La clave es la depuración». En el caso del Támesis, los esfuerzos por depurar las aguas residuales que se vierten al río desde los años 90 han dado sus frutos. Han descendido considerablemente las concentraciones de fósforo, y han aumentado los niveles de oxígeno disuelto en el agua, fundamentales para la vida acuática. O las imágenes de la Ría de Bilbao. Las comparaciones son odiosas, pero el color del cauce en las fotografías de la celebración de la gabarra de los años 80 y la del 2024 es totalmente distinto. A finales de los años 70, el cauce llegaba a recibir 2.000 toneladas de residuos de todo tipo cada día, ahora se depuran 350 millones de litros para evitar que sustancias tóxicas lleguen al mar. «Los ecosistemas fluviales son muy agradecidos, porque en nada se recuperan», advierte el portavoz de Ecologistas en Acción. «En el Manzanares de Madrid, unos cinco años». En el Támesis, tras su saneamiento, la Sociedad Zoológica de Londres ha detectado 115 tipos de peces, tiburones de 2 metros, caballitos de mar, anguilas y alguna que otra ballena viviendo en este río. En la ría de Nervión en las últimas campañas han aparecido quisquillas y cangrejos, y numerosas especies de peces. «Se puede recuperar un río, pero lo importante y lo que hay que hacer es cumplir la normativa de quien contamine; pague», denuncia Martín Barajas.