¿Es realista el objetivo de triplicar las energías renovables?

Úrsula von der Leyen, Narendra Modi, Emmanuel Macron, António Guterres, Lula da Silva y así un largo listado de nombres de dirigentes mundiales han repetido como si de un mantra se tratara: «Hay que triplicar la energía renovable». En concreto sería pasar de 3.500 GW a unos 11.000 GW en 2030. «¿Posible? Es posible», asegura José Luis Domínguez, responsable de sistemas energéticos del Instituto de Energía de Cataluña (IREC). «Requiere de un esfuerzo significativo para facilitar el rápido despliegue de las energías renovables a nivel global», destacan fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Alcanzar esta cifra no significa que cada país por sí solo tenga que multiplicar por tres sus energías renovables, solo es necesario que el despliegue de estas tecnologías verdes avance un 17% cada año durante lo que queda de década, según el think tank energético Ember. Una cifra de expansión que no es nueva para el sector, porque ya alcanzó esta «tasa de crecimiento en el periodo comprendido entre 2016 y 2023», destaca este grupo. Sin embargo, los actuales planes nacionales (NDC, en inglés) no están del todo alineados con el objetivo de triplicar la cifra: tienen un brecha de 3,7 TW. «Los gobiernos deben aumentar sus ambiciones y establecer objetivos que reflejen el verdadero ritmo de crecimiento del mercado de energías renovables en sus respectivos países», afirmaban a principios de noviembre los expertos de Ember.

A pesar de ello, «España es uno de los doce países a nivel mundial que están desplegando energías renovables más rápido de lo previsto para cumplir sus objetivos para 2030», explica a este periódico la AEE. El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, busca que, en 2030, un 81% de la electricidad se genere mediante fuentes de energía renovables (frente al 74% de la versión en vigor). Con respecto al uso de energía final, el objetivo es alcanzar un 48% en España (un 42% en la versión en vigor).

«España es uno de los doce países a nivel mundial que están desplegando energías renovables más rápido de lo previsto para cumplir sus objetivos para 2030» Asociación Empresarial Eólica

Según los objetivos nacionales, los gobiernos de todo el mundo tienen la intención de alcanzar colectivamente un estimado de 7,3 TW en 2030, frente a los 3,4 TW en 2022. Más de las tres cuartas partes de la capacidad renovable en 2030, donde se indica, será de energía solar y eólica. «Si la eólica española no alcanza sus metas en 2030, el PNIEC tampoco lo hará. Y si el PNIEC español no alcanza su objetivo, Europa tampoco lo hará, ya que el PNIEC español es de los más ambiciosos de la Unión Europea y, por tanto, parte de su columna vertebral», señala la patronal eólica española.

La ambición de muchos países es todavía insuficiente. Diez países tienen objetivos que triplican o superan su capacidad para 2022, pero hay cuatro podrían intensificar sus objetivos: Australia, Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos, actual organizador de la cumbre del clima. «Sabemos que existe una potencial explosión de capacidad eólica y solar, pero no sabemos si la ambición estará a la altura de este potencial», apunta Ingrid Behrsin, directora de Programa de Energías Renovables y Otras Energías de Global Energy Monitor.

La lenta burocracia

A pesar de ser realista, según los expertos consultados por este periódico. «Hay grandes dificultades», advierte Domínguez. Uno de ellos es la inversión necesaria para el despliegue de estas nuevas tecnologías al ritmo necesario. Según cálculos del sector se necesitarían cerca de 5.000 millones de euros anuales para cumplir con esta meta. Sin embargo, la cifra aún tiene que multiplicarse por 10.

Según el informe conjunto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y Climate Policy Initiative (CPI), la inversión mundial en renovables alcanzó la cifra récord de 460 millones de euros en 2022, es decir menos del 40% de la inversión media anual para esta década. «Esto se puede solucionar porque hay inversores y grandes empresas interesadas», señala el responsable de sistemas energéticos del IREC. «España tiene gran atractivo inversor en materia renovable», defendió Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la cumbre climática de Dubái. «El gran problema son los trámites que en España son muy lentos», advierte Domínguez.

4 años de media tardan los proyectos renovables en obtener los permisos

Las renovables tardan casi cuatro años de media en obtener los permisos en España. «La red es limitante, porque tú no puedes conectar infinitas renovables a la red eléctrica y que sea capaz de absorberla. Esto necesita un proyecto y una evaluación y se produce el primer cuello de botella», explica este experto. Por su parte, REE se defiende afirmando que el refuerzo de las redes está ahora más que nunca en el centro del debate: porque sin transmisión no hay transición. En este caso, la Asociación Empresarial Eólica asegura que el retraso en las licitaciones «genera tensiones tanto para los promotores como para la cadena de suministro, lo que afecta directamente a la puesta en marcha de los parques eólicos».

Para intentar resolver esta problemática, Bruselas ha aprobado recientemente una Directiva donde asume la existencia de una excesiva duración de los procedimientos de autorización que ralentiza los objetivos renovables marcados en el club comunitario. Entre las soluciones propuestas figura la creación de las llamadas zonas de aceleración renovable, esto es, ámbitos territoriales que resulten especialmente adecuados para la instalación de plantas de energía renovable.

Además, esta nueva normativa impone una reducción de los plazos de respuesta que no podrán exceder de doce meses, ampliable por otros seis como máximo.

Saturar la cadena de suministro

El sector renovable alerta de la saturación a la que se someterá a las cadenas de suministro para poder construir las nuevas plantas en tan corto periodo de tiempo. En la actualidad, China produce el 85% de las células solares, el 97% de las obleas fotovoltaicas y casi el 80% del polisilicio de grado fotovoltaico. Esto le supone fabricar el 80% de los paneles solares de todo el planeta, mientras que en Europa apenas es el 3%.

Por el momento, el desembarco chino se centra en países donde tienen influencia comercial como en Asia, Sudáfrica, Australia o países de América Latina como Argentina o Chile. En España, recientemente se ha publicado que Goldwind podría estar interesada en comprar proyectos en desarrollo, que es una de las maneras de entrar en nuevos mercados, pero todavía no ha habido ninguna operación confirmada.