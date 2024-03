Procrastinadores climáticos: por qué el cambio se deja para mañana

¿Una cuestión económica?

¿Es la sostenibilidad demasiado cara? Es una de las acusaciones habituales y uno de los lastres que siempre se mencionan para el consumo sostenible. González-Moro recuerda que el precio es elástico: lo que la gente está dispuesta a pagar depende de muchas cosas. «Cuando la sostenibilidad se pone como algo de precio, de esfuerzo, y no como un valor añadido, no se comunica bien», insiste. La clave no está en hablar de esa diferencia como una penitencia, sino en hacerlo de los extras que aportan esos productos. El foco debe ir a sus beneficios y hay que apostar por un «consumo disfrutón». Aun así, no se debe perder de vista el sobrecoste de la sostenibilidad a nivel macro. Es un coste que debería ser progresivo, apunta la experta.