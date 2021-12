«Dame un toque cuando llegues»; así discrimina el acoso callejero

La sensación de inseguridad, destaca el estudio de Plan International, «tiene que ver con que los lugares poco transitados». Lo que hace un lugar más seguro es la presencia de personas, pero no siempre es así. El 88% de las experiencias de acoso en Barcelona no reciben ayuda de los testigos, en Madrid el 90% y el 92% en Sevilla.«Nunca se me olvidará, un grupo de chicos nos empezó a tocar y me chocó porque gritas auxilio y nadie te ayuda», rememora María. «Eran las cinco de la tarde al lado de un parque y nadie nos ayudó», añade. «No podemos hablar de crear ciudades seguras si no entendemos qué son los elementos que nos causan inseguridad a las mujeres», critica Sara Ortiz.