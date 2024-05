La fórmula china para inundar su país de coches eléctricos y 'reventar' el mercado mundial

Movilidad eléctrica no siempre es sinónimo de sostenibilidad

La expansión de la movilidad eléctrica en China es un hecho, pero esto no quiere decir que sea un ejemplo a seguir en cuanto a modelos de gestión ecológica. La electricidad que abastece las necesidades del gigante asiático sigue siendo prioritariamente emitida por centrales de carbón contaminantes. El 53% del carbón consumido como energía en 2022 se quemó en las centrales chinas. En total 4.250 millones de toneladas, 10 veces más de lo consumido en la Unión Europea. May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, recuerda en este sentido que Europa ya está teniendo en cuenta el concepto de sostenibilidad global: «Un vehículo que emita 0 emisiones en tubo de escape, para poder ser sostenible, tendrá que demostrar dicha sostenibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida, donde se contempla desde la extracción de las materias primas, hasta la fabricación o la propia distribución de cada uno de los componentes o el producto final. Además, este ciclo de vida debe considerar el impacto ambiental, pero también las prácticas en lo que a derechos humanos respecta». En agosto de 2023 ya entró en vigor un nuevo reglamento sobre baterías y residuos, que busca garantizar que estas sean sostenibles y seguras durante todo su ciclo de vida. «Además, recientemente -prosigue López- se ha aprobado la directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad (CSDDD). Ambas son medidas que buscan garantizar que el producto es realmente sostenible desde un punto de vista ambiental, económico y social, y que los productos europeos compiten en igualdad de condiciones que aquellos productos que vienen de otros países donde este tipo de prácticas no siempre se están cumpliendo».