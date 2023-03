«No estamos en el camino de cumplir con el Acuerdo de París»

A lo largo de siete años, más de 800 científicos han contribuido al Sexto Informe de Evaluación del IPCC que aglutina ocho textos publicados desde 2018 hasta este mes de marzo con el lanzamiento de la síntesis para políticos. Una de las científicas participantes en esta ronda de estudio del planeta ha sido Thelma Krug (São Paulo, 1951), vicepresidenta del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). El mensaje del mundo científico es claro: «La ventana de oportunidad para limitar el calentamiento del planeta a 1,5ºC se está cerrando». Sin embargo, la investigadora brasileña es optimista, «lo soy por naturaleza y creo que lo vamos a conseguir, aunque necesitamos más ambición», responde.

-Ya ha finalizado el Sexto Informe de Evaluación, ¿qué valoración hace de estos años?

-La síntesis integra todos los mensajes de estos últimos años en pocas páginas para que los formuladores políticos tengan más facilidad para la toma de las decisiones. En 2018 tuvimos el primer informe y los mensajes de este informe fueron muy importantes y siguen muy presentes en la síntesis porque si no reducimos las emisiones no vamos a cumplir con el 1,5ºC a final de siglo. Este último informe indica que no estamos en la vía para cumplir con el Acuerdo de París. Los mensajes son más fuertes ahora y estamos en una laguna de adaptación muy fuerte, pero tenemos las herramientas de mitigación que ya pueden ser puestas en marcha... .Estamos muy atrasados para implementar opciones de adaptación en regiones vulnerables…

-La síntesis se alargó… ¿Hay puntos de fricción en cómo se aborda el cambio climático?

En los informes somos claros indicando los riesgos del cambio climático y hablamos de posibles escenarios futuros. Hay diferentes visiones de si vamos atrasados, de si estamos generando un mundo insostenible para todos. Pero todas las opiniones están reflejadas en los informes.

-En la síntesis hablan de que se «está cerrando la ventana de oportunidad de limitar los 1,5ºC», ¿cuánto queda para que se cierre?

-Los modelos climáticos que el IPCC ha evaluado demuestran que deberíamos haber iniciado esa ambiciosa reducción de gases de efecto invernadero y no hemos empezado. Estamos en una vía que está encaminada a limitar el calentamiento a 1,5ºC, muy posiblemente estamos en vías de sobrepasarlo y será antes de finales de siglo. Va a ocurrir y podríamos ver un grado de irreversibilidad en algunos puntos del planeta.

-¿Se podría dar el caso de sobrepasar ese límite marcado y rebajar la temperatura del planeta nuevamente o es un punto de no retorno?

-Es posible, pero depende de cuánto lo superemos. Si se trata de un aumento limitado, por ejemplo una décima, se podrá traer de vuelta a esos 1,5ºC, si sube más será cada vez más difícil. Hay medios que nos lo permiten, hablamos de tecnologías que ya están incorporadas en los modelos climáticos como, por ejemplo, como las remoción de CO2 de la atmósfera a través de reforestación de larga escala, de la fertilización de océanos, o, simplemente, captura de CO2. Pero todo esto tiene diferentes costes y riesgos ambientales y sociales.

-El lobby de los combustibles fósiles siempre aparece cuando se habla de cuestiones climáticas y tiene mayor peso en las cumbres del clima. ¿Ocurre lo mismo en las reuniones del IPCC?

-Nosotros hablamos de combustibles fósiles como hemos hecho en los informes anteriores y hablamos de eliminarlos y también de su gestión como la captura y almacenamiento de carbono. Estos tienen una contribución muy grande en el conjunto de las emisiones, algo así como el 30%. Si hablamos de no superar el límite de 1.5ºC hay que eliminar esta dimensión.

-Habla de captura y almacenamiento de carbono y en el último informe publicado también hacen mención a ello junto con tecnología para sacar de la atmósfera las emisiones de CO2. ¿No es un futuro muy incierto?

-Hay sitios dónde se pueden hacer esas capturas, pero la meta real es eliminar las emisiones, porque podemos sustituir las emisiones de los combustibles fósiles, particularmente, en el sector del transporte y la energía. Por ejemplo, podemos usar combustibles sostenibles, hidrógeno de bajas emisiones tanto para el transporte terrestre como la aviación y el marítimo, aunque también hay procesos que requieren mejoras y reducciones de los costes. Sin embargo, hay medidas disponibles que podemos afrontar y tienen un gran potencial.

-¿Esas alternativas a los combustibles fósiles son una realidad?

-Y tanto que lo son, aunque hay unas más maduras que otras. En el pasado, el coste ha sido un problema, pero ya no lo es, por ejemplo, para la producción de energía solar o eólica. En un pasado reciente eran muy caras, pero ahora son muy accesibles. Además, estamos desarrollando otros sistemas como los vehículos eléctricos que tienen que ir avanzando progresivamente.

-¿Se sienten escuchados por los políticos?

Lo bueno del IPCC es que tenemos 195 gobiernos miembros aprobando estas formulaciones para políticos. Son muy conscientes de los diferentes escenarios que se pueden diseñar para el futuro, las implicaciones y las posibles soluciones, los gobiernos tienen que ser más operativos en el sentido de adoptar estas medidas y ser conscientes con las medidas de desarrollo sostenible. La cooperación internacional tiene que ser un facilitador para que se produzca esa ambiciosa mitigación o adaptación al cambio climático por eso en muchas partes de este informe hablamos de ella y no solo en finanzas sino también en tecnología y en capacitación. Si trabajamos conjuntamente, globalmente, se puede tener una mayor ambición. La cooperación puede ser un catalizador para que nosotros tengamos una implementación más rápida de mitigación y adaptación.

-Han publicado ocho textos y muchísimos mensajes en este Sexto Informe, ¿cuál sería la idea que quiere que se quede en la sociedad?

-No estamos haciendo nada para cambiar ni limitar el calentamiento del planeta y hay muchos impactos negativos cercanos, sobre todo, en las comunidades más vulnerables. Es necesaria una adaptación urgente y la implementación de acciones necesarias para protegerlas. Tenemos que tener una gobernanza inclusiva y aumentar la ambición, quizá así consigamos un mundo más sostenible.