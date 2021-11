«El verano de mis 14 años me escapé para conocer a Marisol»

El verano del 2016, Antonio Montiel recibió el encargo de pintar el primer retrato de Felipe VI como rey, un hito profesional gracias al Ejército de Tierra. El monarca posó para él en La Zarzuela con el uniforme de capitán general tiempo después y el año pasado pudieron ver juntos el resultado. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, el verano azul de este pintor antequerano tiene que ver con la que siempre ha sido su musa, Pepa Flores 'Marisol', y con su despertar adolescente en el pueblo de su madre, Villanueva de la Concepción.

«El verano de mis 14 años fue muy especial. Primero porque durante la feria vinieron unos hippies al pueblo y algunos chicos hicimos una gran amistad con ellos», relata. Una maravillosa experiencia que les llevó a dormir al aire libre, «en una era». «Fue increíble», recuerda.

Pero eso no fue lo único especial de aquel estío. «Poco antes de mi cumpleaños, durante la hora de la siesta, mientras mis padres dormían, me escapé de casa para conocer a mi musa en Altea», explica. Cogió sus ahorros y dejó una nota en la que decía «hasta que no vea a Marisol no volveré». 24 horas después llegó a su destino. «Yo tenía la dirección de ella porque conocía a su madre y le había escrito cartas, así que fui a buscarla». Sin embargo, su hazaña no tuvo éxito y «a las seis de la tarde me puse a llorar en el escalón de la entrada de su casa». Pero su suerte estaba a punto de cambiar gracias a una vecina que le preguntó qué le pasaba. Cuando le contó su historia, ella le dijo que Marisol estaba allí y que, incluso, estaba su madre. «Estuve con ellas más o menos una hora y después me volví. Venía más contento que unas Pascuas», recuerda Montiel quien, aunque vive en Madrid, nunca ha perdido el contacto con Málaga.