Cómo retomar el hábito de la lectura

Los datos del último Barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros (2021) revelan que del 35,6% de personas que nunca leen, la mitad es por falta de tiempo, no de ganas. Si pertenece a ese grupo y de verdad le apetece retomar el placer de leer a diario debe plantaerse el hábito de la lectura como si fuese la preparación de un maratón, con sus días buenos y malos, con jornadas de lluvia y otras de calor infernal. Pero siempre con un objetivo claro en la cabeza: estar en forma para cruzar la meta en las mejores condiciones posibles.

«Para que un hábito forme parte de nuestra rutina se debe repetir la acción hasta que el patrón se quede grabado en el cerebro mediante conexiones neuronales. Cuantas más veces la repitamos, mayor será la probabilidad de que se convierta en costumbre. Y esto sirve tanto para retomar la lectura como para empezar a correr», señala Amagoia Eizaguirre, autora de 'El pequeño libro de los hábitos saludables' (Ed. Alienta) en el que explica cómo incorporar a nuestra vida hasta 65 rutinas diferentes relacionadas con el cuerpo, la mente y el alma «a través de pequeños gestos diarios».

Porque, aunque es un placer, ponerse a leer requiere un esfuerzo. «Numerosos estudios indican que el 40% de las acciones que ejecutamos a diario no son decisiones reales, sino la consecuencia de nuestros hábitos. Y estos hábitos nos ayudan a ahorrar energía mental. Es decir, nos hacen funcionar automáticamente sin tener que pensar en cada momento cómo ejecutar esas actividades. Por ejemplo, leer diez páginas al día no supone un gran cambio en nuestras rutinas, pero a lo largo del año son 3.650 páginas ¡Diez libros!», hace el cálculo Amagoia Eizaguirre.

Mejor sentado que en la cama

Pero, ¿cuánto tardamos en adquirir un hábito? La experta responde: «Existe el mito de que se necesitan 21 días, sin embargo estudios posteriores descubrieron que son necesarios al menos 66 días de media para incorporar una nueva conducta a nuestra rutina y que, además, se mantenga en el tiempo. Personalmente, creo que cada ser humano es diferente y que no solo depende del hábito que se quiera adquirir, sino también de su estado emocional y físico. He visto clientes que han adquirido la rutina deseada en dos semanas y otros que han tardado más de esos dos meses largos».

Estos son los consejos de Amagoia Eizaguirre para retomar el gusto por la lectura. «Muchas personas no leen porque en el colegio les obligaron a 'tragar' con libros que no les interesaban o no les aportaban nada, de ahí que una de las claves para animarnos a leer más sea, precisamente, encontrar el tipo de contenido que nos interesa y los autores o títulos que traten esa temática».

Una opinión que comparte la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) que, además, anima a los todos lectores a «participar en clubes de lectura» para potenciar todavía más el amor por los libros.

«Al principio es importante dedicar un tiempo mínimo a leer para acostumbrar al cerebro a entender que esa es tu hora de lectura. Puedes empezar con diez minutos diarios. Cuando cojas el ritmo y te vayas enganchando al libro, puedes aumentar el tiempo. También ayuda mucho que las primeras lecturas nos resulten fáciles de leer. Puedes consultar en foros o publicaciones especializadas», señala la experta en adquisición de hábitos, conocida como @habituatea en redes sociales.

Insiste en que se debe ser constante para no olvidar lo leído y, en el caso de que no se disponga de mucho tiempo, recomienda empezar por un libro de cuentos o de relatos cortos.

El entorno, dice, también es muy importante. «Mucha gente lee en la cama antes de dormirse y esto es peligroso porque a última hora del día estamos reventados y terminamos quedándonos dormidos. Las primeras semanas es mejor que leamos sentados en un sitio que nos resulte cómodo en lugar de hacerlo en la cama».

Ahora que ya sabe cómo retomar el hábito, solo le queda elegir un título que le apetezca para empezar el reto.