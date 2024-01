Portales de ligue, juegos, redes... ¿quiénes pierden más tiempo en el trabajo con esto?

Pocas costumbres laborales son tan 'democráticas' como perder el tiempo en webs o apps cuando deberíamos estar produciendo. Todos lo hacemos en mayor o menor medida: desde jefes hasta curritos de a pie... Es un 'mal' que afecta a todo el escalafón. Todos recordamos el caso de la entonces vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, que hace ocho años fue pillada 'in fraganti' por los fotógrafos jugando al Candy Crush en su tablet durante un Debate sobre el Estado de la Nación. Esta conocida anécdota, que levantó un considerable revuelo, es el reflejo de un hábito muy arraigado. Así lo refleja un estudio realizado por el navegador para jugadores Opera GX sobre distracciones digitales, que destaca que el 75% de los españoles visita sitios web personales y de ocio durante el tiempo en que debería estar trabajando o estudiando.

El dossier también arroja luz sobre quiénes se escaquean más. Porque las diferencias generacionales son muy notables: el 85% de los jóvenes menores de 34 años ('zetas' y 'millennials') confiesa visitar redes sociales –el 'entretenimiento' que lidera el ranking de vagueo–, tiendas online, webs de citas o videojuegos en horas 'productivas'. Sin embargo, los mayores de 54 años se quedan en un 'modesto' 49%. ¿Estas actividades pasan desapercibidas para sus superiores? Para nada. El estudio afirma que las 'pilladas' están al orden del día: el 16% de los participantes en esta investigación ha sido sorprendido perdiendo el tiempo en pantallas. ¿Hubo consecuencias? La mitad recibió una advertencia por parte de sus empresas y en el 5% de los casos la cosa terminó en despido. Y cabría esperar que los más 'cazados' fuesen los más mayorcitos (con menos reflejos y destrezas para salirse de los sitios donde estaban metidos), pero no. Los 'zetas' y 'millennials' son los más pillados con mucha diferencia (superan la media en más de cinco puntos porcentuales y superan el 21%).

La firma Opera GX, autora del estudio, se ha basado en las conclusiones extraídas para crear el 'botón del pánico', que permite a los 'gamers' (sus clientes) ocultar o cambiar rápidamente el contenido de su pantalla con un solo clic (por si ves venir al jefe, por ejemplo). Al pulsar una tecla que tú previamente determinas, al momento se silencia el audio y se pausa la reproducción, a la vez que te derivas a una nueva ventana irreprochable laboralmente, como, por ejemplo 'Wikipedia'.

Maciej Kocemba, 'product director' de la compañía, afirma que «tras la pandemia, los hábitos de trabajo han cambiado y las empresas se enfrentan al reto de la retención del empleado, por un lado, y de la atracción de nuevo talento por otro. Quizá dejar que haya un tiempo para el desarrollo personal dentro del entorno laboral pueda ayudar. Hay iniciativas muy interesantes que proponen un sistema 80/20 donde los empleados dediquen a sus tareas la mayor parte del tiempo y el 20% restante a ese desarrollo personal (leer, ver cursos online, buscar información para proyectos a los que les gustaría dedicarse)», indica.

Límites tecnológicos

Desde Bidaidea –empresa especializada en seguridad, formaciones y controles de acceso– su director general, Luis Coello, cree que con este panorama, los límites que algunas firmas están poniendo a sus empleados –impidiendo el acceso a plataformas o páginas que no son necesarias para el desarrollo de la actividad profesional– no deberían ofender a la plantilla ni hacer que se sienta «amenazada». En la suya, con más de cien empleados, «hay un control sobre las páginas que se pueden visitar o no». «Y nunca he tenido que despedir a nadie por perder tiempo en esas cosas, pero sí lo hemos hecho por falta de productividad, que puede venir derivada de ello», apunta.

¿Dejar un tiempo para vaguear por internet o limitar? Ahora mismo son las dos tendencias contrapuestas que están en boga. Álvaro Tejedor, responsable del área de Psicoeducación en la consultora AfforHealth, afirma que depende de la cultura de la empresa elegir un camino u otro. Pero, sea cual sea la opción elegida, lo que toda compañía debe evitar es «tener un equipo desvinculado, 'quemado' e insatisfecho», porque, en ese contexto, los empleados «encontrarán cualquier actividad más estimulante que trabajar».