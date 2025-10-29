Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Vivir | Tendencias

¿Son los jóvenes de ahora más religiosos?

Las encuestas muestran «un ligero repunte, pero habrá que ver si es sostenido en el tiempo», analiza el sociólogo Rafael Ruiz Andrés

Julia Fernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:19

Detrás de la aparición casi mariana de Rosalía en la plaza de Callao de Madrid, ataviada con un hábito blanco, surge una pregunta. ¿Está de ... moda la religión ahora? ¿son nuestros jóvenes más creyentes que antes? El sociólogo Rafael Ruiz Andrés, especialista en estos temas, echa mano de las últimas estadísticas para responder: «A día de hoy, entre el 30 y el 40% de los jóvenes se declaran católicos, dependiendo de la encuesta que consultemos».

