Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Madonna, con su hábito de monja, en su nuevo trabajo, en cuyo vídeo también utilizar simbología católica. A. G.
Vivir | Tendencias

El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes

Ángeles, frases religiosas, cruces... se abren hueco en el vestuario de la Generación Z. En Estados Unidos florecen las marcas de moda inspiridas en la fe cristiana. En España el fenómeno del 'christian core' es aún incipiente

Julia Fernández

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La cantante Rosalía ha lanzado nuevo disco. Pero más que de su música, de lo que se habla es del espectáculo que montó en su ... presentación en sociedad en Madrid. Llevaba semanas callada y su aparición inesperada paralizó el centro de la capital. Impactó por partida doble:porque nadie se lo esperaba –fue exactamente eso, una sorpresa–, y por su atuendo, iba vestida como una monja.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet confirma que Canarias se libra del tren de borrascas y los modelos ya apuntan a una subida de temperaturas
  7. 7 El PP se recompone en El Hierro: dimite su presidente tras la marcha de los concejales
  8. 8 Truco o multa en Halloween: Guaguas se escuda en la Policía para evitar los ataques con huevos y piedras
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes