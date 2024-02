'Skimming: ¿sabes cómo protegerte contra este fraude con tu tarjeta de crédito?

Cada vez son más quienes renuncian a la calderilla para abonar sus compras mediante tarjeta de crédito. De hecho, la experiencia nos dice que los establecimientos sin datáfono facturan bastante menos, llegando a acumular reseñas negativas en los buscadores de Internet por dicho motivo.

En este contexto, y aunque los pagos sin contacto (también mediante smartphones y relojes inteligentes) proliferan incluso entre los consumidores de edad avanzada, los ciberdelincuentes buscan hacer el agosto a través de la técnica conocida como 'skimming', para la que resulta imprescindible que insertemos físicamente la tarjeta en un dispositivo electrónico.

El término skimming proviene del verbo anglosajón 'to skim', que puede traducirse por 'echar un vistazo rápido' u 'ojear'. Es lo que hacen los amantes de lo ajeno con los datos de la tarjeta en cuestión (su numeración, incluida la fecha de caducidad y el Código de Valor de Validación o 'CVV'). Además de estar impresas, estas combinaciones se almacenan en la banda magnética y el chip de la tarjeta, pudiendo obtenerse de forma ilícita para después transferirlas a una tarjeta nueva a modo de réplica.

Dicha clonación puede tener lugar a través de los métodos más variopintos. Uno de lo más usuales es la colocación de un lector de tarjetas falso en los cajeros automáticos, lo que permite a los delincuentes recopilar la información sin esfuerzo: tan solo deben acudir al terminar para retirar su 'invento' y escoger uno nuevo al que acoplarlo para seguir coleccionando dígitos. En ocasiones también pueden superponer cámaras y teclados para captar más fácilmente el código PIN de la tarjeta.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han detectado datáfonos modificados internamente para hacer skimming o aparatos diseñados específicamente para leer bandas magnéticas (comúnmente referidos como 'skimmers'). Algunos de éstos cuentan además con programas informáticos maliciosos ('malware') capaces tanto de robar la información como de realizar transacciones al momento, lo que acorta el margen de reacción de la víctima.

Tras el robo: del 'carding' a los 'bineros'

Dichas transacciones nos llevan a otro concepto íntimamente relacionado con el skimming: el 'carding'. La mayoría de ciberdelincuentes recurren a esta técnica nada más agenciarse los datos de nuestra tarjeta de crédito. Consiste en realizar pequeñas compras esporádicas en cadenas de comida rápida, perfumerías, tiendas online... Algunos incluso pagan en aduanas o se suscriben a plataformas de streaming (cuyas cuotas rondan los 6 a 9 euros mensuales) para que tales cargos pasen desapercibidos a la víctima durante el mayor tiempo posible. Ésta no suele ser consciente de las microtransacciones hasta que comprueba su balance de gastos a medio plazo, cuando suele ser demasiado tarde para reclamar en la mayoría de tiendas.

En otras ocasiones, las numeraciones sustraídas terminan siendo vendidas a terceros en grupos ilícitos de Internet. Sus integrantes suelen denominarse 'bineros' en relación al acrónimo 'BIN' (de Bank Identification Number o Número de Identificación de Entidad Bancaria), esto es, las seis primeras cifras de las tarjetas, que sirven para reconocer tanto el banco como la tarjeta en sí.

Cómo protegerse del skimming

Los expertos en ciberseguridad coinciden en una serie de consejos básicos a la hora de blindarnos frente al skimming. El más evidente es no perder de vista la tarjeta: siempre hemos de ver dónde la introduce el responsable del supermercado, restaurante o comercio al que acudamos (aunque lo ideal es que únicamente la manipulemos nosotros).

Otro clásico es no anotar el PIN en ningún sitio (ni siquiera en la aplicación de notas del teléfono) y por supuesto no darlo a conocer a terceros. Cuando lo introduzcamos, lo haremos lo más rápido posible y cubriendo el teclado de marras con la mano, tanto en datáfonos como en cajeros. Con éstos, no está de más dedicar un momento a examinarlos antes de sacar dinero: ¿presentan algún signo de manipulación o sobresale algún componente de forma extraña? Si además el cajero se encuentra en un lugar apartado y poco iluminado, has de saber que son los favoritos de los delincuentes para llevar a cabo sus tretas. Mejor buscar otro cercano.

Aprender a activar y desactivar la tarjeta mediante nuestra aplicación de banca electrónica es otra recomendación inestimable: podemos solicitar ayuda al responsable de nuestra oficina, ya que esta sencilla operación puede evitarnos muchos sustos y quebraderos de cabeza ante cualquier intento de estafa. Dicha app también permite impedir las operaciones en el extranjero o limitar a cierta cantidad el dinero que podemos retirar en un solo día.

Y ya que hablábamos del carding, una técnica infalible para darnos cuenta de estas pequeñas operaciones ilícitas son las notificaciones instantáneas: que el banco nos envíe una alerta al momento de producirse cada uno de los pagos que realizamos con la tarjeta de crédito. Si aparece alguna que no nos cuadre en la pantalla del teléfono, no tenemos más que ponernos en contacto con el número de incidencias de la entidad. Independientemente de lo anterior, por último, conviene repasar los extractos de forma periódica. Ya no solo por seguridad: a veces no somos conscientes de cuánto estamos derrochando en cosas innecesarias hasta que vemos todos los cargos listados uno detrás de otro.