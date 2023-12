Los regalos tecnológicos que triunfarán esta Navidad

Si usted, como millones de españoles, sigue dudando qué regalar a sus amistades o seres queridos durante estas fechas, nada mejor que alejarse de perfumes y corbatas para indagar en el socorrido segmento tecnológico. Y es que los dispositivos conectados volverán a copar las preferencias de grandes y pequeños durante la vigente campaña navideña.

Afortunadamente, el mercado alberga productos de todas las categorías de precio. Como los que aquí enumeramos, basándonos en la listas de más vendidos que ofrecen las principales tiendas online:

Llaveros de geolocalización

Todos conocemos a alguien que siempre tiene la cabeza en las nubes: olvida cada dos por tres dónde ha dejado las llaves, el paraguas o el bolso. La solución son los llaveros de geolocalización que de un tiempo a esta parte comercializan firmas como Apple, Samsung o Tile. Éstos se acoplan al objeto que queramos localizar y transmiten su ubicación a nuestro teléfono móvil, a través de una app. También resultan ideales para rastrear nuestro equipaje en estaciones de tren o aeropuertos.

Airfryer doble

Sí, las freidoras de aire empiezan a saturar el mercado y raro es el español que no tiene una por casa. Por esto mismo, los fabricantes no dejan de inventar variantes como los modelos con doble receptáculo, que permiten cocinar dos alimentos de forma simultánea. Recomendamos optar por una airfryer con cestas cuadradas de la suficiente capacidad (a partir de 5 litros), de forma que los alimentos no se amontonen.

Altavoces inteligentes (con pantalla)

Otro básico del hogar conectado son los altavoces inteligentes, que desde hace unos años incorporan una pantalla para desplegar la información que solicitemos. También podemos usarlos para reproducir contenido en streaming o como marcos de fotos digitales. De hecho, Amazon vende un modelo que podemos colgar en la pared como si de un cuadro se tratase, lo que también arroja infinitas posibilidades decorativas.

Realidad virtual sin cables

La realidad virtual puede parecer algo exclusivo de 'jugones', pero lo cierto es que su implementación resulta cada vez más habitual. Por ejemplo, numerosos monumentos ofrecen este tipo de gafas a modo de 'audioguía' introductoria, de forma que el visitante se sumerja como nunca en el contexto histórico. No es mala idea entonces regalar alguno de los modelos autónomos (sin cables) disponibles en el mercado: resultan cada vez más económicos y fáciles de manejar, además de albergar aplicaciones para toda la familia.

Consolas de videojuegos

Puede que las consolas de última generación sigan resultando caras, pero hay muchas otra opciones a considerar. Acaba de ponerse a la venta una réplica de la mítica 'Atari' de nuestra infancia; la incombustible Nintendo Switch ofrece una versión exclusivamente portátil ('Lite', más económica) y tamibén se han puesto de moda las máquinas recreativas en miniatura, con los éxitos del videojuego en que muchos se gastaron la paga.

Auriculares inalámbricos

Los cables también han pasado de moda en el segmento de los auriculares. Cada vez resulta más habitual ver a gente con ellos por la calle; ya no sólo los clásicos de diadema, sino también los llamados 'de botón', provistos de un pequeño estuche que permite mantenerlos con carga durante días. Podemos encontrarlos en todas las gamas de precio, según cuenten o no con cancelación de ruido (ideal para entrenar en el gimnasio o movernos en transporte público).

Tocadiscos

Es un hecho: en España ya se venden más vinilos que CDs. El auge del streaming ha hecho que quien compra música en formato físico apueste por el valor añadido del disco de vinilo: su presentación engalana cualquier casa y ofrecen un sonido de lo más característico. Nada mejor entonces que regalar un tocadiscos (sobre todo si nuestro familiar está pensando desempolvar su colección de vinilos antiguos). Triunfan los modelos en formato maletín y los provistos de puerto USB, para digitalizar canciones.

Cámara instantánea

Otro 'invento' del pasado que está de vuelta son las cámaras instantáneas tipo Polaroid. La magia de tener una sola oportunidad para disparar (por contra de las ráfagas a las que nos han acostumbrado los teléfonos móviles), ha hecho que muchos se fijen en estos dispositivos. Suelen obsequiarse junto a una impresora y papel fotográfico.

Cámara de salpicadero

Cada vez se instalan más 'dash cam' en los coches españoles. Estas cámaras graban la carretera con el propósito de registrar cualquier percance, lo que resulta de gran utilidad a la hora de reclamar al seguro. Algunas incluso pueden dejarse conectadas cuando el vehículo está apagado, haciendo las veces de cámaras de vigilancia que podemos controlar desde el teléfono móvil.

Relojes y pulseras inteligentes

Hay modelos adecuados para todas las franjas de edad: desde las pulseras para mayores que contactan con los servicios de emergencia cuando registran una caída hasta los relojes para niños que permiten a sus padres tenerlos localizados en todo momento. También, por supuesto, los smartwatches más avanzados: con altímetro y barómetro para los más aventureros; monitorización del ritmo cardíaco, seguimiento de la calidad del sueño, medición de la saturación de oxígeno en sangre...