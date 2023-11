Así pueden estafarte por 'Bizum' (y por qué no hay que bromear al hacer el pago) La plataforma española de pagos móviles supera los 25 millones de usuarios y los estafadores ya han encontrado la fórmula para hacerte caer en la trampa

'Bizum' se ha convertido en una herramienta indispensable para el día a día de muchos. Las farragosas transferencias, que a menudo conllevan días de espera y abultadas comisiones, comienzan a ser cosa del pasado cuando hablamos de pequeños pagos entre particulares. De hecho, el 'yo pago y me hacéis Bizum' es recurrente en las cenas con amigos, donde los más gorrones tienen difícil escaquearse de apoquinar su parte (ya no vale la excusa de no llevar suelto).

Tal es el éxito de la plataforma de transacciones inmediatas que supera los 25 millones de usuarios desde su creación, en octubre de 2016. No extraña entonces que la banca española haya ampliado su oferta al comercio electrónico, las donaciones y los pagos en puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado. En suma, los usuarios de Bizum han realizado más de 2.295 millones de operaciones durante los últimos siete años, lo que arroja un montante de 122.562 millones de euros. Algunas cifras más comunicadas por los responsables de Bizum, quienes sopesan instaurar una red europea de pagos a través del móvil: el pasado 1 de septiembre se realizaron 3,4 millones de operaciones (el récord para un solo día) y en lo que llevamos de 2023 este sistema ha movido más de 40.236 millones de euros. Atrae a los ciberdelincuentes Aunque desde Bizum insisten en que el sistema es «superseguro» (está respaldado íntegramente por los sistemas de seguridad de las distintas entidades bancarias), lo cierto es que cada vez surgen más casos de estafas cometidas a su costa. Éstas se deben a engaños perpetrados por los ciberdelincuentes, quienes aprovechando la ingenuidad (o el desconocimiento) de sus víctimas, las convencen para que envíen dinero. Estas son algunas de las tretas más habituales alertadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: ■ Compras de segunda mano: El estafador se hace pasar por alguien interesado en comprar un artículo de segunda mano (en plataformas como Wallapop) y realiza una solicitud de Bizum al vendedor con la excusa de notificarle su número de teléfono. Este último, despistado, termina aceptando la solicitud y por consiguiente enviando dinero al supuesto comprador. ■ Pagos por adelantado: Aquí el delincuente se hace pasar por vendedor a través de una supuesta tienda online (usualmente repleta de artículos de primera categoría a precios sospechosamente bajos). Si algún comprador se interesa, el vendedor le solicita el pago por adelantado a través de Bizum y desaparece una vez completada la transacción, sin realizar envío alguno. ■ Abonos de la Seguridad Social: La víctima recibe un SMS fraudulento a nombre de la Seguridad Social, el cual indica la existencia de un abono pendiente con motivo de algún ERTE o prestación. Para solventarlo, se insta a realizar un pago por Bizum a determinado número de teléfono, lo que terminan haciendo los más confiados. ■ Pagos por error mediante WhatsApp: Más recientemente, los mensajes de texto han dado paso a chats de WhatsApp donde los estafadores nos informan de un Bizum enviado erróneamente por su parte. ¿El problema? Éstos aparecen identificados como uno de nuestros contactos (al que previamente habrán robado su cuenta de usuario en WhatsApp), de ahí que muchos se confíen y, en un acto de buena fe, procedan a aceptar la solicitud de Bizum en cuestión. Frente a todos estos casos, desde Bizum aconsejan «no realizar operaciones bancarias de ningún tipo si no se tiene la certeza de que conocemos a la otra persona». Qué hacer ante una estafa ¿Y qué podemos hacer si finalmente somos engañados por alguno de los métodos anteriores? Los expertos en ciberseguridad de la plataforma recomiendan interponer una denuncia ante las autoridades pertinentes, «ya que la estafa es un delito tipificado en el código penal y debe buscarse la resolución por esta vía». Recuerdan al tiempo que toda la información de las operaciones realizadas por Bizum queda registrada en los sistemas, por lo que, en caso de estafa, «siempre existe un rastro que seguir y siempre se dispone de todos los datos de la persona que ha recibido el dinero». Esto último permite a Bizum «colaborar en todo momento en la persecución del presunto estafador, aportando los datos que tengamos en cuanto las autoridades lo soliciten de forma oficial». Cuidado con los conceptos que pones al hacer un 'Bizum' De un tiempo a esta parte se han popularizado las bromas entre amigos al enviar dinero por Bizum: introducen conceptos llamativos del tipo 'pago cocaína' o 'envío de armas a Siria'. Esto, que puede parecer algo inocente, a menudo ha conllevado llamadas de las entidades bancarias a modo de comprobación, ya que están obligadas por ley a investigar cualquier transacción sospechosa. Así lo explica el propio sistema a través de su perfil en TikTok: «Si estás pensando en poner 'para la coca' en tu próximo concepto de Bizum, piénsatelo dos veces. [...] Según la Ley 10/2010 del 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los bancos están obligados a vigilar las transacciones económicas que crean que puedan ir dedicadas a cometer actos delictivos. Mucho cuidadito con gastar este tipo de bromas, porque podrías llegar a tener problemas con la Policía».