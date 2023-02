Inteligencias artificiales, 6G, Metaverso... las tecnologías que más triunfan en el MWC

La tecnología nos ha cambiado la vida. Y la mayoría de las veces no somos conscientes de ello. Creemos que es de lo más normal poder acceder a todo tipo de información por Internet, realizar engorrosos trámites administrativos o mantener videoconferencias de trabajo en cualquier lugar y a cualquier hora. Solo tenemos que encender nuestros teléfonos inteligentes y nuestros deseos se hacen realidad. Lo que hace unas pocas décadas era casi ciencia ficción, hoy lo asumimos con total naturalidad. Pero los avances no cesan en un sector que siempre está buscando nuevas metas. Sólo hay que darse una vuelta por el Mobile World Congress (MWC), una de las citas tecnológicas más importantes del mundo, para toparse de frente con ellas.

Naturalmente, la computación en la nube, los desafíos de la industria 4.0, la ciberseguridad o el internet de las cosas centrarán buena parte del millar de ponencias y mesas redondas a las que asistirán buena parte de las 80.000 personas que se dan cita en el evento organizado por GSMA, que abrió sus puertas este lunes y que se extenderá hasta el jueves 2 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Tampoco nos olvidemos de la presentación de todo tipo de dispositivos inteligentes, con los teléfonos móviles como producto estrella, así como los nuevos servicios dados a conocer por las 2.000 empresas del sector tecnológico y de las telecomunicaciones que están presentes en esta edición del MWC, entre ellas gigantes de la talla de Samsung, Google, Amazon, Meta (anteriormente conocida como Facebook), Microsoft, Huawei, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, ZTE o Telefónica.

Pero entre tanta innovación repartida por los 240.000 metros cuadrados que suman los ocho enormes pabellones de la Fira de Barcelona, podemos vislumbrar las últimas tendencias en movilidad, redes y sostenibilidad destinadas a revolucionar nuestro día a día. Y, de nuevo, sin que apenas seamos conscientes de ello. No es casualidad que el lema del MWC de 2023 sea 'Velocity. Unleashing Tomorrow's technology today' ('Velocidad. Desatando la tecnología del mañana hoy'). Estos son algunos de los avances que lo están ya haciendo posible.

Inteligencia artificial: la revolución de ChatGPT

Los chats de inteligencia artificial han tomado la Fira de Barcelona. / I.J.

Todo el mundo ha oído hablar de ChatGPT, incluso personas no muy duchas en tecnología. De hecho, algunos expertos no han dudado en equiparar la irrupción del chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI con la presentación del primer iPhone que revolucionó en su día la telefonía móvil. Las aplicaciones de esta nueva herramienta capaz de mantener una conversación fluida con un ser humano y su capacidad para responder de manera lógica parecen casi infinitas. Los usuarios que han probado el prototipo colgado en la web de la compañía estadounidense ya le están sacando provecho, como su utilización para hacer trabajos estudiantiles, realizar traducciones o ayudar a los programadores mediante la generación de líneas de código que después pueden emplear.

Por todo ello, las empresas no quieren quedarse atrás a la hora de implementarlo en sus productos y servicios, tal y como se puede ver estos días en los stands y en los eventos programados en Barcelona. La primera en adelantarse a todos ha sido Microsoft, que lo ha incorporado ya a su buscador de Internet Bing. Una nueva carrera tecnológica que grandes compañías como Google, su máximo competidor, no es capaz de seguir el ritmo con un Bard, su propio modelo de inteligencia artificial, que no parece dar la talla en comparación con ChatGPT. De momento, no parece que vaya a abandonar la fase de pruebas en un futuro próximo, al igual que el LLaMA de Meta, diseñado para realizar tareas complicadas como resolver teoremas matemáticos y que, de momento, sólo será usado por la comunidad científica previa invitación. Y esto sólo es el principio, porque algunos ya sueñan con robots dotados con esta inteligencia artificial para poder interactuar mejor con los humanos.

Metaverso: la realidad virtual cada vez más cerca

Numerosas empresas se anuncian como la puerta de enterada al Metaverso. / I,J.

Es cierto que esa especie de tierra prometida digital que nos había adelantado Mark Zuckerberg no termina de despegar. De momento, su ansiado Metaverso, con un entorno gráfico que parece sacado de un videojuego de hace 20 años, provoca más hilaridad que otra cosa. Nada que ver con la realidad alternativa con un aspecto visual hiperrealista que preconizaba el fundador de Meta, antes Facebook, en la presentación de su proyecto virtual. Por si fuera poco, el Metaverso está todavía muy vacío, casi ausente de empresas y, sobre todo, de usuarios, la mayoría por no contar con la tecnología necesaria para poder acceder a él debido al alto precio de los disposititivos virtuales y, el resto, por la falta de interés en explorar esta nueva frontera más allá de los videojuegos. Pero no nos equivoquemos, cada vez muchas más compañías comienzan a desplegar sus estrategias relacionadas con esta nueva tecnología que tiene múltiples aplicaciones tanto para el mundo empresarial como para el usuario final.

Orange está presente en Barcelona con ejemplos relacionados con el Metaverso como asistir a un concierto o visitar a un país sin movernos de casa. Sólo necesitaremos un casco de realidad virtual como los de Meta con sus Quest o los de compañias de la competencia como PICO XR, cuyo stand se puede visitar en la capital catalana. A todo ello hay que añadir los fabricantes que apuestan por la realidad aumentada como es el caso de Oppo, que ha traído al MWC la nueva versión de sus gafas de realidad asistida Air Glass 2, capaces de aportar todo tipo de información útil a primera vista y sin necesidad de mirar el móvil. Un nuevo campo tecnológico que puede despegar de forma definitiva cuando se den a conocer este año las nuevas gafas de Apple y que prometen provocar un nuevo terremoto tecnológico con un disposivo que marcará un antes y un después.

6G: más rápido que la Wifi de casa

Muchas empresas ya se imaginan cómo será el futuro gracias al 6H / I.J.

Cuando apenas se ha desplegado el 5G de verdad, el que debía haber sido desde el primer momento con una velocidad de conexión mucho más veloz que la que tenemos ahora, la industria tecnológica ya se está preparando para la siguiente generación. El 6G promete todavía redes con mayor ancho de banda hasta el punto de que llegará a ser más rápida que la señal la Wifi presente en nuestras casas. Y no sólo para navegar o consumir todo tipo de contenidos audiovisuales. También para el llamado Internet de las cosas: desde controlar cada vez más electrodomésticos a través de un mayor número de dispositivos inteligentes a imaginar vehículos voladores autónomos como la simulación que se puede ver en Barcelona a cargo de la compañía SK Telecom .

Y todo ello gracias a su menor latencia, es decir el tiempo que se tarda en recibir un dato desde que se ha solicitado, respecto a generaciones anteriores. En ese sentido, se espera que el MWC se convierta en un excepcional foro para debatir los estándares de esta nueva tecnología. Compañías especializadas en redes como Ericsson, Nokia o Huawei tendrán mucho que decir sobre cómo creen que será su futuro despliegue así como su coste medioambiental. De momento, ya se conoce que el 6G empezará a estar presente en algunos países a partir de 2028. Y esto es sólo el principio. Y también habrá que tratar qué coste tendrán las tarifas tendrán que pagar los usuarios por esta conexión tan avanzada. Y aquí compañías como Telefónica, Vodafone, Más Móvil o Orange tendrán la última palabra.

Teléfonos plegables: una tableta en el bolsillo

eEl teléfono plegable de Oppo, uno de los últimos en llegar al mercado / I.J.

Los móviles gigantescos han terminado triunfando sobre los de tamaños más comedidos pese a la incomodidad que supone llevarlos en el bolsillo de un pantalón. En ese sentido, los nuevos smartphones plegables se antojan como la mejor solución para tener lo mejor de los dos mundos. Samsung fue el primer fabricante que apostó en serio por esta nueva tecnología hace ya cuatro años con sus modelos Flip, de tipo concha y pequeño tamaño, y el Fold, un celular más grande capaz de convertirse en una minitableta con una pantalla de nueve pulgadas, prácticamente del tamaño de un iPad mini. Pero a la cuarta generación de esta nueva gama le está saliendo importantes competidores, tal y como se puede comprobar en esta edición del MWC

Por una parte, Oppo, que ha puesto a la venta en Europa su particular versión del Flip de Samsung. Es el Find N2 Flip que presenta una pantalla exterior de generoso tamaño, en concreto de 3,62 pulgadas gracias a su formato vertical. La interior desplegada llega a las 6,8 pulgadas. Nada mal tratándose de un móvil diminuto con un precio similar al de los coreanos y que ronda los mil euros. Pero es que además otra marca china, Honor, también ha presentado en Barcelona su Magic Vs, similar al Fold como indica su panel de 6,45 pulgadas exterior y que, extendido, se convierte en una minitableta de 7,9 pulgadas. Y esto es sólo el principio. Cada vez más marcas incorporarán en sus catálogos este tipo de móviles gracias al progresivo abaratamiento de sus costes de fabricación, lo que repercutirá en un aumento de sus ventas. El futuro de la telefonía móvil podría decirse que es más plegable que nunca.

Zooms: fotografía móvil para grandes distancias

eEl Samsung Galaxy S23 Ultra puede presumir de tener el mejor zoom del mercasdo / I.J.

La fotografía móvil es otro de los terrenos de batalla en los que luchan los fabricantes de teléfonos inteligentes. La última tendencia en este tipo de productos, sobre todo en la gama más alta, es apostar por cámaras con grandes zooms, algo que parece de ciencia ficción, sobre todo si comparamos el tamaño de una lente insertada en un smartphone con la de un teleobjetivo de una cámara. La calidad de las instantáneas todavía no ha alcanzado a las de las reflex, pero modelos como el Pixel 7 Pro de Google y, sobre todo, el Galaxy S23 Ultra de Samsung obtienen resultados más que dignos. En el caso de los coreanos, la magia se consigue gracias a un sensor principal de 200 mpx, al que hay que sumar un teleobjetivo periscópico de 10 aumentos y otro con triple zoom.

Cada vez más móviles van a tener cuatro o cinco cámaras para captar fotos a gran distancia. Y encima con mucha calidad gracias a la utilización de la llamada fotografía computacional, capaz de mejorar la calidad de las tomas usando la inteligencia artificial en los procesados de las fotos que se realizan de forma automática. En este terreno, fabricantes como Oppo, Xiaomi, Huawei y, por supuesto, Apple, el gran ausente de la MWC como ya es tradicional, tienen mucho que decir. Sus móviles expuestos en la Fira de Barcelona son apenas el prólogo de lo que está por llegar. Fotógrafos profesionales que dejarán en casa sus voluminosas cámaras reflex para realizar su trabajo con la ayuda de un smartphone de última generación.

Cargas rápidas: de cero a 100 en diez minutos

Xiaomi es una de las empresas que más ha apostado por cargas rápidas de gran velocidad. / Xiaomi

Qué tiempos en los que enchufábamos nuestros móviles a la red eléctrica durante toda la noche para no quedarnos sin batería al día siguiente. Con los móviles de última generación eso ya no sucede. Sobre todo en el caso de los de marcas chinas como Xiaomi y Oppo que apuestan por cargas rápidas, algunas de ellas de hasta 240 watios, capaces de subir de 0 a 100 el porcentaje de batería en apenas de 10 minutos. A 150 watios, una velocidad ya presente en muchos teléfonos de estos fabricantes, se puede tener una carga completa en apenas 20 minutos.

Curiosamente, compañías tan prestigiosas como Samsung y, sobre todo Apple, son más comedidas con esta nueva tecnología, seguramente preocupadas por cómo sentará a la vida de estas pilas esos chutes energéticos tan extremos a medio y largo plazo. Los coreanos han aumentado a los 45 watios en sus Galaxy S23 Ultra, mientras que los estadounidenses no pasan de los 27 watios en sus iPhones 14. No obstante, la tendencia es aumentar poco a poco las velocidades de carga para que la autonomía deje de ser un problema a la hora de manejar el teléfono móvil durante grandes periodos de tiempo.