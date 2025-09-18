Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pogacar bebe zumo de cereza al acabar una etapa del Tour. Enervit
Vivir | Salud

Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados

Tienen un gran poder reparador si se toman de forma correcta, en cantidades ajustadas y con combinaciones adecuadas

Julia Fernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:58

Escucha la noticia

4 min.

Cualquiera que haga algo de deporte sabe que tan importante como entrenar es descansar. Pero la clave no es tirarse en el sofá y ya ... está, sino que ese descanso sea realmente reparador. Se ve muy sencillo en el caso de los deportistas profesionales, que si masajes, que si presoterapia, que si calcetines de compresión... Y hay un campo donde se está avanzando mucho, pero aún a trompicones: el de la nutrición restauradora.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  7. 7 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  8. 8 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria
  9. 9 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
  10. 10 El juez insta al administrador concursal a adjudicar ya los bienes de la subasta de Santana Cazorla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Zumo de cereza ácida y otros secretos de los deportistas top para no acabar reventados