La dieta 30-30-30 que abanderan los gurús del fitness: por qué se ha puesto de moda

En esta caso, la reconstrucción de cómo se ha llegado a esta dieta es perfectamente trazable. Todo comienza en 2012, cuando el emprendedor Tim Ferris publica el libro 'El cuerpo perfecto en cuatro horas'. La obra pretendía ser un estudio sobre los hábitos de astronautas, empresarios de éxito o miembros de las fuerzas especiales y tenía un punto de partida sencillo: para crear cambios profundos en nuestros comportamiento a veces basta con pequeñas inversiones de tiempo. Su tesis se inspiraba en algo tan clásico como el principio de Pareto, que sostiene que el 80% de los resultados de una organización o de una actividad, se consiguen con el 20% de los esfuerzos.

Ferris continuó publicando libros con el mismo concepto: pequeñas inversiones de tiempo pueden generar grandes efectos. Con esa idea escribió otro libro sobre la jornada laboral titulado 'La semana laboral de 4 horas'. Y dentro de esta filosofía de reducir los esfuerzos divulgó la dieta 30-30-30. Su idea se quedó en el reducido ámbito de los lectores de libros de autoayuda y de quienes quieren conocer historias de emprendedores de éxito.

Sin embargo, su fórmula cayó en manos de Gary Brecka, un gurú de la transformación personal que difunde sus pensamientos en TikTok y otras plataformas. Cuando habló del sistema de Tim Ferris, la idea de una dieta sencilla con la que conseguir cambios importantes se convirtió en viral. Brecka ha conseguido que personajes de referencia en el deporte como Dana White, el propietario de la UFC, la liga mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) le haya apoyado, con lo que el triunfo de su propuesta estaba garantizado.

La dieta 30-30-30 es muy sencilla. Se trata de comer 30 gramos de proteína en los 30 minutos posteriores a levantarse de la cama y realizar después 30 minutos de ejercicio moderado. En la práctica, supone empezar el día de una forma saludable y evitar el azúcar en el desayuno, algo nada conveniente si se quieren evitar los picos de insulina a lo largo de la mañana. Además, esta rutina, si se practica todos los días, supone realizar 210 minutos de deporte moderado entre lunes y domingo, con lo que se cumple la recomendación de realizar 150 minutos de ejercicio a la semana, sobre la que existe un consenso científico a la hora de reconocer su utilidad. El problema de la dieta 30-30-30 es que no tiene una base científica y para los nutricionistas se trata de una propuesta demasiado simplista.

Horario complicado

Según el nutricionista y experto en pérdida de peso Pablo Zumaquero, la propuesta de Ferris «tiene cosas interesantes, pero, en conjunto, es una idea problemática». Para empezar, afirma el experto, «la hora es un poco complicada». «Según los horarios de trabajo de cada persona, puede ser bastante exigente tener que darse un madrugón para cumplir con el reto. Puede suponer perder calidad de sueño. Además, ¿por qué hacer treinta minutos de deporte a la mañana y no una hora por la tarde?», cuestiona.

Uno de sus puntos a favor es que elimina los azúcares del desayuno y eso evita picos de insulina

Pero Zumaquero tiene más factores en cuenta a la hora de analizar el 30-30-30. «No dice que hay que hacer con la nutrición el resto del día. Tomar 30 gramos de proteína a la mañana es muy bueno y eso no lo discuto. Pero si luego me pongo morado en el comida basura, todas las ventajas que he podido conseguir las tiro por al borda», afirma el nutricionista. «Por otro lado, no soy partidario de las normas excesivamente estrictas, porque pueden suponer que la gente las considere como una imposición nada agradable y tienda a abandonarlas antes de que lleguen a ser efectivas», añade.

Según el experto en pérdida de peso, esta dieta de actividad matutina supone una respuesta sencilla a una cuestión bastante más compleja como es adelgazar. «Cada persona es distinta, tanto en sus condiciones de vida como en el estado de salud con el que inicia una dieta. El problema de las modas de las redes sociales es que ofrecen soluciones simplistas. Es lo mismo que ha sucedido con el ayuno. Puede estar muy bien pasar unas cuantas horas sin comer y saltarse el almuerzo, por ejemplo, pero no sirve de nada si en la ventana en la que puedes comer te pones hasta arriba». Para Zumaquero, la clave sigue siendo el clásico déficit calórico: gastar más calorías de las que consumes.