Una vida de miedo

Cuidado, que los temores se contagian, «incluso se heredan»

El miedo no es una enfermedad infecciosa, pero se contagia. Tampoco va en los genes, pero se hereda, porque tiene mucho de aprendido. Así lo explica el psiquiatra Celso Iglesias, director clínico de Salud Mental del Hospital Valle de Nalón. «La gente que nos rodea no es impermeable a las emociones, al contrario». En un momento crítico, el pesimismo se transmite como la valentía, según explica el experto. Los hijos frente a los padres no son una excepción. «El carácter y la personalidad también tienen un componente hereditario. No es automático, pero ocurre».