Tardas en quedarte embarazada, te duele la regla… el problema que puede estar detrás

Ni la regla debe dejarte dos días en la cama, ni las relaciones sexuales tienen que resultar dolorosas, ni un embarazo tardar más de un ... año en llegar. ¿Cuántas mujeres, sin embargo, sufren alguna de estas tres circunstancias? Son los síntomas más visibles de la endometriosis, una enfermedad benigna y crónica que afecta a entre el 10% y el 20% de las mujeres de entre 15 y 50 años y cuyos efectos principales son el dolor y la esterilidad. Bastante problema es... pero hay otro añadido: muchas no saben que tienen endometriosis o se enteran muy tarde. «Es una dolencia compleja que puede equivocarse, a menudo, con otras enfermedades, de modo que el diagnóstico tarda a veces hasta 10 años en llegar», explica Begoña Martínez Borde, vocal matrona del Colegio de Enfermería de Bizkaia. Eso, cuando llega... Estos son los síntomas que deberían hacernos encender las alarmas.

Dismenorrea, cuando la regla duele

«Parte del problema que hay en la detección de la endometriosis es que se ha generalizado eso de que la regla duele», advierte la matrona. No debe doler, o no tanto como para impedirnos realizar las tareas cotidianas, ir al colegio en el caso de las chavalas, a trabajar en las adultas... «La regla puede asociar algo de dolor, pero en ningún caso debe ser limitante», confirma Daniel Paz, ginecólogo del Hospital Vithas Vitoria.

Hipermenorrea... o estar siete días sangrando

Todas hemos conocido a alguien que se ha quejado siempre de reglas «super abundantes». Tampoco deben ser así. «El dato nos lo da la hemoglobina. La menstruación no tiene que provocar anemia, pero se la causa a algunas mujeres», advierte el doctor. Una manera no científica pero que nos puede dar una referencia es la duración del sangrado. «Estar sangrando siete días debe ser motivo de consulta», orienta la matrona.

Ciclos cortos

La referencia son 28 días, aunque la menstruación puede presentarse antes o después de ese tiempo. Que llegue antes no tiene por qué apuntar a una endometriosis, pero es otro factor predisponente. «Muchas mujeres que la sufren tienen ciclos cortos, de menos de 26 o 27 días», dice Begoña Martínez. Y apunta a otras dos cuestiones que también influyen: los antecedentes familiares –que hayan tenido endometriosis tu madre, tu abuela, tu tía...– y una menarquia (primera regla) precoz, en torno a los 9 o 10 años. Igual que el resto de las cuestiones, no son factores definitorios, pero sí son síntomas que a menudo presentan las mujeres con esta dolencia.

Dispareunia, dolor en las relaciones sexuales

Las molestias durante las relaciones, especialmente con la penetración, suelen deberse a diversas cuestiones: vaginismo, falta de deseo, una musculatura que se queda contracturada, factores emocionales... y también a la endometriosis, desvelan los especialistas: «Las mujeres refieren dolor durante las relaciones o después de haberlas tenido».

Buscando un embarazo que no llega

Los especialistas aconsejan que, tras un año buscando embarazo, se consulte. Y, en el caso de las mujeres que tienen endometriosis, que acudan a un profesional después de seis meses de intentos fallidos. «La endometriosis afecta a la fertilidad porque las mujeres que la sufren tienen menos óvulos y los que tienen son de peor calidad, lo que se traduce en una tasa mayor de abortos». ¿Quiere esto decir que una mujer con esta dolencia no puede quedarse embarazada espontáneamente? No. «Pueden quedarse embarazadas, de hecho, la mayoría ni siquiera tienen que recurrir a tratamientos de fertilidad, pero pueden tardar más en conseguirlo». «Aproximadamente el 30% de las mujeres con endometriosis sufre esterilidad, el resto, no. Y esto, a nivel emocional, suele ser terrible. Empezando ya por la palabra, que asusta mucho», reconoce la matrona.

¿Qué es la endometriosis? «El endometrio es el tejido que recubre el útero y cada mes se prepara para un posible embarazo. Una vez que nos ha bajado la regla, el endometrio está fino, pero va engrosando hasta alcanzar el aspecto de una esponja en el momento de la ovulación. De ese modo, está preparado para acoger al embrión en caso de embarazo. Cuando no lo hay, ese tejido esponjoso se va descamando y desprendiendo, se dirige a la vagina y lo expulsamos en forma de sangrado (la regla). El problema es que, a veces, parte de ese tejido se deposita en los ovarios, la vejiga, el recto, el intestino... hasta en los pulmones. Y ese tejido fuera de su sitio responde cada mes igual que si estuviera en el útero. Se descama pero no puede expulsarse sangrando, lo que provoca adherencias, placas y endometriomas», explica el ginecólogo Daniel Paz.