Los ocho secretos de los centenarios para llegar a los 100 años

Julia Fernández Viernes, 9 de febrero 2024

Llegar a los cien años es una heroicidad, pero cada vez es menos infrecuente. La esperanza de vida actual de los españoles ronda los 83 años. En el año 2000 estaba en 79 y en los noventa en los 76. No para de aumentar. Por eso, el reto que se nos plantea ahora como sociedad es envejecer de manera saludable. Es decir, llegar a centenarios sin deterioro cognitivo y con una razonable autonomía física. Y no, no tenemos que echar todos los balones fuera. Cada uno puede poner de su parte para lograrlo.

