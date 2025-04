Estos son los 'milagros' de saltar a la comba 10 minutos al día

El impacto, el gran enemigo para el suelo pélvico

La tan beneficiosa comba no lo es para todo el mundo. «Deportes de impacto como la cuerda o correr no son buenos para las mujeres porque no son lo mkejor para el suelo pélvico. Menos aún cuando existan factores de riesgo como varios partos u obesidad», advierte Daniel Paz, ginecólogo del Hospital Vithas Vitoria. En esta misma línea, el médico rehabilitador Enrique Sainz de Murieta (SERMEF) precisa que «la cuerda es un ejercicio de alt'a demanda que involucra un componente significativo de presión intraabdominal, lo cual puede exacerbar síntomas de disfunción del suelo pélvico como incontinencia urinaria o prolapsos si no se ejecuta con una correcta activación del core profundo».