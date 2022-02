Faltan condones: las infecciones de transmisión sexual se disparan en todas las edades

El doctor José Antonio Varela, responsable de la Unidad de ITS del Hospital Cabueñes (Gijón) y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) explica cinco de las más habituales.

Sífilis Aunque suene a enfermedad antigua, es una las ITS que más ha repuntado en los últimos años, en especial entre los hombres que mantienen relaciones homosexuales. Se trata de una infección muy contagiosa causada por una bacteria (Treponema pallidum) que ocasiona una pequeña úlcera en el punto de entrada. Se resuelve con antibióticos (penicilina, casi siempre), pero puede tener unas complicaciones muy severas si no se trata a tiempo.

Clamidia Es la ITS bacteriana (Chlamydia tracomatis) más desconocida y, al mismo tiempo, la más frecuente, con un aumento dramático en las dos últimas décadas. Los síntomas pueden pasar más desapercibidos que los de la gonorrea (inflamación pélvica, cervicitis...), lo que hace que en la mayoría de los casos se detecte tarde. Las infecciones por clamidia pueden derivar en serios problemas de salud reproductiva e incluso oculares. Se detecta con una PCR.

VPH El Virus del Papiloma Humano está considerado el mayor causante de ITS a nivel mundial, además de ser el responsable de la totalidad de las verrugas anogenitales y de diferentes tipos de cáncer diagnosticados en ambos sexos. Los expertos reclaman una vacunación universal y gratuita a los 12 años para erradicar el virus por completo. En la actualidad hay tres vacunas en el mercado español: Gardasil, Cervarix y Gardasil 9.

VIH El virus de la inmunodeficiencia humana probablemente sea la ITS más conocida, pero no es la más habitual. En este sentido, las personas que asumen una práctica de riesgo se suelen hacer una prueba (es muy sencilla y de muy fácil acceso) para comprobar si se han infectado, de manera que es más sencillo cortar la transmisión. La epidemia no pudo controlarse hasta la aparición en 1996 de la triple terapia antirretroviral que convirtió en crónica una enfermedad mortal.