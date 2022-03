Corriendo o en bici a la oficina

Un 20% más iría en bici si tuviese ducha en la oficina

Casi una quinta parte de los conductores no tendría inconveniente en desplazarse al trabajo en bici si hubiera duchas y vestuarios en sus oficinas y empresas. Es una de las conclusiones del estudio 'Movilidad en el entorno laboral' realizado por la compañía Arval. Este informe, que analiza los hábitos de desplazamiento diarios en horario laboral de trabajadores en Madrid, pone de manifiesto que el uso de la bicicleta no está muy extendido como medio de transporte. En concreto, un 66% reconoce que ni se plantea utilizarla. De hecho, la mayoría de los desplazamientos laborales que se hacen en la capital de España (45%) son en coche. Marcos Vázquez, ciclista madrileño, coincide en que no tener ducha en el trabajo es un inconveniente. «Voy en bici a la mañana y, como no es un recorrido exigente, no sudo apenas. De todos modos, llevo una mochila con la ropa del trabajo y me cambio en el baño antes de entrar. A mediodía, me pongo de nuevo la ropa para correr y vuelvo haciendo footing a casa». Se ducha y, después de comer, coge el metro para regresar a su puesto de trabajo. Al finalizar su jornada por la tarde se monta nuevamente en la bici y regresa a su domicilio pedaleando.