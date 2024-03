Cómo adelgazar sin perder masa muscular: el entrenamiento híbrido

Este año el entrenador y 'coach' Pablo Guevara tiene previsto correr seis triatlones. Además, se ha propuesto un reto personal desafiante: llevar una barra de pesas a una pista de atletismo y, tras levantar 170 kilos en peso muerto –algo más del doble de su peso corporal–, correr una milla (1,6 kilómetros) por debajo de los cuatro minutos, algo al alcance de muy pocos. Este desafío es un ejemplo de libro de lo que supone el entrenamiento híbrido, en el que los ejercicios de fuerza se mezclan con los entrenamientos de resistencia.

Pablo Guevara, responsable de la firma GueviFitLife y autor del libro 'Más allá del miedo', es un defensor a ultranza del entrenamiento híbrido. Esta visión del deporte considera que realizar una sola actividad deportiva, como puede ser correr o levantar pesas, puede ser limitante, pero mezclar ambas de una manera inteligente produce muchos beneficios. Estas rutinas suponen un desafío para las mentalidades más extremas, que hasta hora consideraban que las pesas pueden suponer un freno para los corredores o que los culturistas perderán sus ganancias de masa muscular si practican el cardio.

«Hace tres años llegué a la conclusión de que el fitness, tal y como está concebido, no me representaba. Parece que una gran parte está dirigida a gente que se quiere subir a una tarima a exhibir su cuerpo. No tengo nada contra el culturismo, pero yo buscaba algo más vinculado a la salud, algo que supusiera un equilibrio entre tener fuerza y también resistencia», explica. Esa búsqueda de la salud en el deporte, aunque sea en una actividad tan extrema como pude ser el triatlón, le llevó a usar las pesas y tener marcas personales como ser capaz de levantar dos veces su peso corporal en sentadillas y en peso muerto.

Menos lesiones

«A un corredor lo que le diría es que si se sirve de las pesas con sentido común, su musculatura le va a reforzar las articulaciones y el sistema óseo, con lo que se va a lesionar mucho menos», sentencia Pablo Guevara a la hora de explicar algunos de los beneficios del entrenamiento híbrido. En el caso de la gente que se dedica a levantar hierro en los gimnasios casi de forma exclusiva, Guevara también apuesta por los beneficios del cardio, que mejora el VO2max –la cantidad de oxígeno que el organismo puede utilizar– con lo que «su práctica diaria también se va a beneficiar, puesto que va a poder entrenar con mucha más intensidad y va a notar los beneficios en todas las sesiones», asegura el experto.

«En cualquier caso, una nutrición inteligente va a permitir que las pérdidas de masa muscular que se podrían dar con un déficit calórico se minimicen», añade.

El entrenamiento híbrido, además, forma parte de algunas de las tendencias del fitness de los últimos años. Una de las más extendidas y con más tradición es el crossfit, en la que los entrenamientos se combinan de tal forma que en la misma sesión se pueden llevar a cabo sesiones de fuerza y de correr. «En mi opinión, los atletas de crossfit son en estos momentos unos de los deportistas más fuertes que puede haber. Lo que sucede es que esta actividad es en sí misma un deporte, con sus reglas y sus procedimientos establecidos». La segunda y más novedosa tendencia es el denominado Hyrox, una práctica que consiste en correr ocho kilómetros –en sesiones de un kilómetro– con ejercicios de fuerza y de alta intensidad intercalados.

Sensatez

Pablo Guevara, sin embargo, es partidario de un entrenamiento híbrido entendido de una forma mucho más amplia. «Lo importante es que entrenar sea divertido para que no se abandone y se pueda ser constante. Ir a correr está muy bien, pero también puede ser interesante andar en bicicleta, nadar o hacer remo. Y con los ejercicios con pesas sucede lo mismo. Hay días que te puede interesar mover una barra pero también tienes mancuernas o ejercicios con el peso corporal más propios de la calistenia. Lo que buscamos es ser persistentes en la práctica. Después de todo, el mejor entrenamiento es el que se hace», subraya Guevara.

«Lo importante es que entrenar sea divertido para que no se abandone y se pueda ser constante»

En su opinión, las dos palabras que definen el entrenamiento híbrido son equilibrio y eficiencia. «La eficiencia busca que las horas de los entrenamientos cuenten para aprovecharlas al máximo. Y el equilibrio, practicar este tipo de entrenamiento híbrido de tal manera que, por ejemplo, se reduzca la fatiga y se haga deporte de una forma sensata». Porque Guevara lo que defiende es actuar con cabeza. «Al que quiera empezar en esta forma de entrenar le diría que consulte a los expertos y no empiece a lo loco. Tanto correr como levantar pesas exigen ir poco a poco», afirma el experto.