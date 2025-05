¿Cuánto tiempo nos 'cuesta' cada amor que nos sale rana?

Si fuese posible analizar nuestra vida fríamente, como si fuese una hoja de cálculo donde de un vistazo pudiéramos comprobar cuántas parejas hemos tenido y ... cuánto tiempo les hemos dedicado, nos daríamos cuenta, con cierto estremecimiento, que sumamos muchos meses y hasta años perdidos. Es decir, que hemos hecho más inversiones sentimentales ruinosas de las que quisiéramos.

Y esto es más dramático de lo que parece: si bien es cierto que de toda experiencia amorosa fallida se aprende algo -o se disfruta en algún momento-, también es verdad que el tiempo es irrecuperable y darnos cuenta de que lo hemos estado 'regalando' a quien no lo merecía resulta doloroso. De ahí que debamos intentar seleccionar un poco mejor de entrada a las posibles parejas para no engordar ese listado de historias que no funcionaron. No sólo para no sufrir, que también, sino por razones prácticas: porque se nos va en ellas un tiempo precioso.

Lara Ferreiro, en su libro '¡Ni un capullo más!' (ed. Grijalbo) ofrece una serie de consejos desde su experiencia como psicóloga especializada en parejas para evitar ciertos perfiles que nos van a salir rana. Ella los llama 'capullos', pero aclara que «no es una cuestión de género, sino de personas». Es decir, es aplicable tanto a hombres como a mujeres: la 'capullez' o la indeseabilidad es unisex, aunque es verdad que, a su juicio, «biológicamente, las mujeres son más propensas a caer con gente tóxica: ellos tras el sexo segregan hormonas que los dejan relajados y nosotras segregamos otras que nos hacen propensas a enamorarnos». Quizá por ello «siete de cada diez mujeres viven o vivirán una relación tóxica a lo largo de su vida», añade. En términos coloquiales, se van a 'pillar' y, lo que es peor, tendrán dificultades para deshacerse de esa persona que no les conviene. Es decir, van a perder el tiempo. Y Ferreiro lo ha cuantificado y todo: «Cada 'capullo' que metemos en nuestra vida nos sale por dos años...», sentencia.

-¿Y ese cálculo tan preciso?

-Las etapas con los 'capullos' son más o menos así: primero le conoces, luego te encanta. pero seguramente tú a él no tanto. Entonces te tomas como una misión gustarle. Aquí hay unas tres semanas en las que no sabemos si pasa algo o no. Si ocurre, luego vienen unos seis meses en los que no quieres presionar... pero al octavo mes ya te das cuenta de que tú quieres más. Entonces, él decide que no (recordemos que es un 'capullo') e intentará marearnos durante una temporada. Total, para cuando te das cuenta de que eso no va a ningún sitio y se corta... dos años, mínimo. Y es algo que también coincide con asuntos biológicos: el amor dura los nueve meses de embarazo más la crianza, aproximadamente.

-Suena desolador. A ver si vamos empalmando periodos fallidos de dos años, que la vida es muy corta...

-Por eso es tan importante no 'intoxicarnos'. Porque, además, de esos dos años no sales indemne... ¡sales mucho peor de lo que estabas! En muchas ocasiones has desarrollado una adicción emocional, te has anulado, tu autoestima y tu fuerza de voluntad están como están...

Para ahorrarnos tiempo y disgustos, he aquí una selección de perfiles de «'capullos' de los que es mejor huir» antes de que comience el proceso de los dos años. «A veces hay pequeñas sutilezas que asoman la patita, pero si no entrenas, no te darás cuenta -advierte-. Si dejas entrar a alguien que no te convence, perderás horas con una persona que no es para ti». Estos son doce de los perfiles 'capulliles' que ha recopilado de las experiencias de mujeres en las apps de ligue y en la vida real (pero que son comunes para todos los géneros):

1 Los amargados

Son esas personas que están todo el tiempo diciendo 'la vida es una mierda' y cosas como 'no espero nada'. Ay, corre y huye de esos seres tan poco motivantes. No van a ir a mejor, todo lo contrario. Y, por favor, no pienses que puedes acabar con su infelicidad, cada cual es responsable de lo suyo.

2 Los dramáticos

Afirman que no quieren parejas dramáticas. ¿Por qué? ¡Porque quieren ser ellos los únicos 'dramas'! Es decir, necesitan toda la atención.

3 Los especialitos

«Empiezan diciendo que el lunes y el sábado a las ocho es cuando puede quedar y tener sexo contigo. Míster (o Miss) Excel dan pereza», dice la psicóloga.

4 Los fluye, fluye

No saben lo que quieren, dicen que solo pretenden fluir y fluir... «Vamos, que buscan sexo», resume Ferreiro. Si eso es lo que te interesa a ti también, perfecto. Si no, fuera.

5 Los fóbicos

Se creen que son la pera limonera y que todas las personas del mundo les quieren 'cazar', por eso se agobian «solitos». «Ni que fueran el gordo de la lotería de Navidad», apunta Ferreiro.

6 Los intermitentes

Un día te escribe, otro no... ¿de qué depende? «Pues de con qué pie se levanten», apunta. A la larga no va a salir bien, tú verás. Es un primer signo de que consistencia tienen poca y de que te van a querer hacer bailar a su son.

7 Los traumatizados

«Les atormentan todos los traumas de su pasado», describe la psicóloga. Y les encanta contártelos, para colmo. Perezón.

8 Los vengadores

Pretenderán hacer que pagues todo el daño que les hizo su ex. Este perfil está muy relacionado con el anterior.

9 Las víctimas

Van por la vida de sufridores del amor, de víctimas de sus ex parejas. Seguramente contigo seguirán el mismo patrón.

10 Los Spilberg

Son unos peliculeros. «En redes cuelgan fotos con ferraris que ven por la calle como si fuesen suyos, te dicen que han tenido sexo con 100 personas este año...», relata. Qué puede salir bien con gente así...

11 Los montapollos

¿Te mandan un mensaje y no contestas de inmediato? «Pollo que te montan», determina Ferreiro. Mejor lejos.

12 Los incumplidores

«Te dicen que quieren quedar pero el momento nunca llega, piden citas y cancela». Red flag de las gordas.