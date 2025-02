El 'test del café' y otras técnicas curiosas a las que te pueden someter en una entrevista trabajo

Carmen Barreiro Domingo, 9 de febrero 2025, 18:19 Comenta Compartir

Imagínate que te han citado a las nueve de la mañana para hacer una entrevista de trabajo, la última de un largo proceso de selección. Estás nervioso, muy nervioso. Llegas a las oficinas con cinco minutos de antelación, te acercas a recepción y preguntas por la persona con la que has quedado. El empleado anota tu nombre, hace una llamada y te dice con mucha educación que te acerques al despacho que está al fondo del pasillo. Justo cuando estás a punto de entrar, el responsable de Recursos Humanos sale de la oficina y te dice que le acompañes a la cocina a tomar un café. Te parece raro, pero accedes.

Tenéis una charla distendida, una de esas conversaciones de ascensor sobre el tiempo y poco más, pero estás tenso. No deja de ser la persona que va a decidir si entras o no en la empresa. Terminas el café y resulta que todo eso de acompañar al entrevistador hasta la cocina para tomar algo no tenía nada de improvisado: formaba parte de la entrevista de trabajo. ¿Cómo te quedas? Se conoce como el test del café y consiste en evaluar el comportamiento del candidato fuera de su zona de confort, ver cómo se desenvuelve en otros ambientes, si saluda a las personas con las que se cruza de camino a la cocina, si lava su taza y la pone de nuevo en su sitio o la deja sucia encima de la mesa... En definitiva, si el entrevistado encaja con la filosofía de la empresa.

Esta técnica de selección de personal que se ha hecho tan viral últimamente fue creada por un exdirectivo de la compañía Xero basándose en una prueba que ponía en práctica Steve Jobs cuando tenía que contratar a alguien. El cofundador de Apple siempre se preguntaba si se iría a tomar una cerveza con ese candidato, si su compañía le resultaría agradable fuera del entorno laboral. Lo hacía como una manera de buscar habilidades en el entrevistado que no se ven o quedan ocultas en una entrevista de trabajo convencional.

«Este tipo de pruebas tan excéntricas y que tanto nos llaman la atención siguen siendo cosa de las grandes multinacionales estadounidenses, aunque es cierto que cada vez se hacen más preguntas 'trampa' para salir un poco de la típica entrevista de trabajo y huir de las respuestas preparadas», aclara Silvia Puente, responsable del departamento de Selección del Grupo Evolus.

–¿Por ejemplo?

– Desde cómo te ves de aquí a cinco años a qué conoces de la empresa, dime tus puntos débiles o cómo te sentirías si tu responsable fuese más joven que tú... El objetivo es ver la capacidad de respuesta del candidato, su capacidad de adaptación e incluso su sentido del humor para ponerle un poco a prueba pero sin crear una situación incómoda. En España no suelen realizarse pruebas como la de llevar al entrevistado a la cocina de la oficina para tomarse un café, pero una que cada vez hacemos más es la de observarlos en la recepción porque nos da mucha información del candidato: a qué hora llega, cómo llega, qué modales tiene, cómo se sienta, cómo se dirige al recepcionista... Porque muchas veces ocurre que el entrevistado es muy educado con el directivo, pero no tanto con la persona que lo recibe... En unos minutos, se pueden ver muchas cosas. Así lo afirma Silvia Puente:

– ¿Cuáles son las preguntas más extrañas que te pueden hacer en los procesos de selección?

– Hay muchas, sobre todo en entrevistas para puestos que implican mucha responsabilidad o gestión de grandes equipos. En su momento se hizo muy famosa la de por qué las tapas de las alcantarillas son redondas.

– ¿Por qué?

– Para que no se caigan por el agujero. Esta pregunta está evaluando la lógica y la capacidad de razonamiento del candidato, pero hay muchas otras que no tienen una respuesta correcta. En realidad, lo que se valora en estos casos no es tanto responder correctamente si no qué se te ocurre, la creatividad que demuestras, cómo te desenvuelves... Por ejemplo, si te preguntan qué harías si fueras el único superviviente de una tragedia aérea evidentemente no hay una respuesta acertada. Lo que se evalúa es la capacidad de adaptación a una situación nueva y cómo gestionas esa situación. Se trata de sacarte de tu zona de confort.

¿Más maniobras desconcertantes? La tecnológica Google es la reina en este terreno en los procesos de selección. ¿Qué contestarías?

–Un hombre empujó su coche y perdió su fortuna ¿qué estaba haciendo? (Spoiler: jugar al Monopoly)

–¿Cuántos afinadores de pianos hay en la ciudad de Nueva York? Es una pregunta para analizar tu razonamiento mental.

En la empresa Heineken tampoco le van a la zaga. En uno de los procesos de selección, el entrevistador acompañaba a los candidatos a la sala... y los agarraba de la mano. Quería ver cómo reaccionaban ante una situación imprevista. En otra ocasión, el reclutador fingía sufrir un mareo en plena entrevista. ¿Pasarías la prueba?