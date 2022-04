¿Cansancio por tener citas fallidas en serie?

Los portales de citas han potenciado una costumbre que antes solo tenían unos pocos 'casanovas' y 'mataharis': la de enlazar una cita tras otra sin 'quedarse' con nadie ni siquiera el tiempo suficiente para conocerle un poquito. Al final, este tipo de plataformas y apps son un catálogo muy amplio de posibles parejas, amantes, ligues o como queramos llamarlos. ¿Y qué ocurre? Que este exceso provoca que la selección sea mucho más complicada que por cauces 'naturales', donde rara vez tenemos un surtido tan amplio para probar.

Es decir, se produce lo que los psicólogos llaman 'sobrecarga de elección' o 'efecto Netflix': el cerebro se aturulla porque hay demasiadas opciones.Es lo mismo que nos pasa en la famosa plataforma audiovisual (y en los bufés libres): empezamos muy emocionados por tener un universo de posibilidades a nuestro alcance, pero en poco tiempo terminamos fatigados y sin discriminar. Como reacción a esta realidad, en el mundo del amor online está pegando fuerte el 'slow dating', es decir, no andarse con prisas y recuperar el arte del flirteo a fuego lento.

Porque, cuando entramos en un bucle de citas –fallidas, claro; si no, no habría tal bucle–, nos acostumbramos a no pensar a medio o largo plazo. Y cada vez hay más personas que no lo llevan bien. «Se genera mucha desilusión y, tras un tiempo, mucha gente termina no queriendo saber nada de parejas, porque se sienten engañados, utilizados, les han hecho 'ghosting' (desaparecer sin dar explicaciones)...», afirma Sara Navarrete, psicóloga experta en relaciones de pareja y directora delCentro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia.

Según indica, el bucle se desarrolla de esta forma: «Entras en la dinámica de tener muchas relaciones o citas superficiales, en algunos casos te acabas vinculando demasiado, pero sale mal y te das cuenta de que has perdido el tiempo. Entonces, te sientes mal, abandonas esa dinámica y no quieres saber nada de nadie... hasta que te ves presionado otra vez porque no tienes pareja y vuelta a empezar», describe Navarrete. Ella habla desde el punto de vista profesional y también personal.Según cuenta, ahora está felizmente casada y con un hijo, pero no siempre ha sido así y sabe de primera mano cómo es ese proceso: «Supone un tremendo cansancio».

¿No surge la chispa? Ansiedad y frustración si no nos 'eligen' Lo de ligar online es fuente de ansiedad y frustración para mucha gente.¿Por qué? Porque la mayoría de las apps funcionan con 'likes' o 'matches': cada día un montón de personas miran tu perfil y te dan el aprobado o te rechazan. Esto, si lo pensamos bien, es muy despiadado. Por eso, algunas apps de 'slow dating' acotan esta dinámica y sólo permiten un 'match' (coincidencia que da pie a interactuar) diario, con lo que todo fluye más despacio y nos llevamos menos desilusiones. Porque, al parecer, muchos usuarios nunca logran una pareja (ni efímera ni duradera) con estas apps. Online Dating Statistics & Facts –web de análisis del mundo de las citas online– señala que estos sitios tienen más de 90 millones de usuarios a nivel internacional, pero que muchos nunca logran quedar. ¿Cuántos? Según la firma de estadística YouGov, en Reino Unido menos de la mitad de los usuarios lograron que sus esfuerzos se concretasen en un encuentro.

Por eso, aconseja a las personas que acuden a ella que la única manera de romper esa deriva es «que el empoderamiento lo lleves a tu conducta».Es decir, que, si no estamos satisfechos teniendo un montón de relaciones 'tontas' en serie (ojo, también hay gente que sí lo está), hagamos algo. «Antes de encontrar el sí tenemos que decir muchas veces no. También debemos ajustar los filtros antes de una cita para ver qué queremos en realidad», anima.

Retomar el romanticismo

En este sentido, Zoe Strimpel, historiadora en la Universidad de Sussex, y Suzie Hayman, consejera sentimental, advierten de que «eso de 'probar' es fatal, ya que nos debilita, nos cansa y estimula sentimientos negativos sobre nosotros mismos y sobre los demás». Si no te apetece, no entres en la inercia de quedar. Si no te gusta alguien, no repitas, aconsejaron las expertas en la BBC. No 'dispares' a todo, fíjate objetivos.

El caso es que el auge del 'slow dating' ha llevado ya a algunos portales de citas a fomentar esta opción. Por ejemplo, la app Adopte (antiguo Adoptauntio), tras detectar que muchos usuarios –sorprendentemente, muchos de ellos, jóvenes– estaban interesados en echar el freno y buscar relaciones más profundas, han apostado por «retomar el romanticismo... y, aunque suene incoherente, el 'dating' online puede ser un gran aliado para recuperarlo», considernan sus responsables. Laura Solé, Country Manager de la firma –presente en ocho países y con millones de usuarios– cree que «cada vez son más las personas que dejan a un lado las prisas y las relaciones de usar y tirar ».

Tal y como apunta, la pandemia ha contribuido a reforzar esta tendencia: una encuesta realizada recientemente les reveló que, tras el confinamiento, el 70% de los solteros que antes buscaban encuentros esporádicos preferían ahora relaciones más duraderas. ¿Cuestión de miedo al contagio o necesidad afectiva? Pudo empezar como lo primero y derivar en lo segundo. «Necesitamos recuperar las relaciones de verdad –sentencian desde Adopte–.Estamos en un momento en el que apreciamos más que nunca el tiempo».