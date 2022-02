Diez errores imperdonables en la primera cita Piropos, hablar solo de ti, mentar al ex... conduce al fracaso

Todos tenemos 'muertos' en nuestro armario... y primeras citas para olvidar. ¡Es que son momentos muy delicados! Lo mismo puede surgir esa química misteriosa –con distintas aleaciones de amor, deseo y atracción–, que una fría indiferencia o un rechazo capaz de aniquilar toda esperanza. ¿Qué marca la diferencia? Nuestra personalidad, el físico, la compatibilidad, la tolerancia a la diferencia, una mezcla de todo... pero, principalmente, las meteduras de pata, ya que en los compases iniciales son determinantes.

Así que hoy, día de San Valentín, vamos a echar una mano a los valientes que quieren enamorarse y enamorar para que su primera quedada sea un éxito y el preludio de muchas más. La experta Laura Solé, 'country manager' de AdoptaUnTio, una de las 'apps' de citas más populares, con 27 millones de usuarios en todo el mundo, explica qué no hacer bajo ningún concepto si queremos causar una buena primera impresión.

1 Hablar mucho de ti mismo

El 'yoísmo' espanta a cualquiera y, sin embargo, es el error más frecuente. «Es imperdonable, tenemos que tener en cuenta siempre que estamos con otra persona y debemos centrarnos en ella», apunta. En un reciente estudio realizado por AdoptaUnTio.com, el 95% de los encuestados consideran muy desagradable que su acompañante hable todo el rato de sí mismo en el primer encuentro. «En cambio, interesarse por las cosas que te están contando y acordarte de ellas en algún momento de la conversación para demostrar tu atención son detalles que gustan a todo el mundo (98%) y que harán que triunfes en esa cita».

2 Mirar el móvil

Otro error muy común. Indica, además de poca educación, escaso interés en el otro. Y lo que queremos es seducir, ¿no? «Aparquemos el teléfono», recomienda Solé. Si estás 'wasapeando' o incluso hablando con alguien cuando deberías estar intentando conocer al otro... Mal empezamos.

3 Despellejar a tus ex

Causa una pésima impresión. A la gran mayoría de las personas (97%) les atrae que se interesen por sus hobbies, restaurantes favoritos, mascotas, experiencias, trabajo, estudios… ¡Pero no por su pasado sentimental! El estudio de AdoptaUnTio revela que hablar de relaciones pasadas es uno de los temas que menos gustan (57%) y las críticas a los ex están mal vistas por el 90%. Con comentarios negativos hacia exparejas lanzas un doble mensaje: sigues pensando en esa persona –no sabes pasar página– y guardas rencor si no te salen las cosas bien.

4 Pasarte de intensidad

Ay, ser románticos desde la primera cita es una opción. Pero más vale que lo seas con clase, porque, si no, puede causar muy mal efecto, asustar, agobiar, quedar ridículo... Y, desengañémonos, en una primera cita no estamos para 'intensidades', grandes promesas, proyectos ambiciosos, 'te quieros' vacíos de contenido, miradas que desnudan, comentarios demasiado ardientes... «Hay que evitar situaciones que pueden hacer sentir mal al otro», indica Laura. Y ponerle en fuga.La filosofía de 'ir poco a poco' suele ser un acierto.

5 Piropear

Más de la mitad de los encuestados encuentran desagradable que les entren con piropos. Sobre todo, físicos. En una primera cita pueden sonar falsos ('me quieren regalar los oídos para llevarme al huerto'), materialistas o simplistas. «No queda bien.El mejor piropo es prestar interés a esa persona. Y, si quieres hacerle un cumplido, mejor que sea por alguna actividad que haga», apunta.

6 Ir de 'castigador' o 'reinona'

Alguna gente va a la primera cita y, a veces (mal) aconsejada por sus amistades, se pone en plan 'castigador' o 'reinona'. Fardan de sus conquistas, de su 'sex appeal', de que tienen todos los ligues que quieren y no se 'pillan' por nadie... ¡Este estilo de conquista está 'out'! «Es que no funciona, aunque algunas personas crean que sí. Ese aparente desinterés solo revela que eres 'difícil'», afirma Solé. ¿Y quien necesita una dificultad más en su vida?

7 Someter al tercer grado

El peso de la conversación debe estar repartido. Hay que interesarse por la otra persona, pero, ojo, no vomitarle encima una batería de preguntas. «Es incómodo».

8 Esconder tu lado humano

No dudes en abrirte en algún momento de la cita y contar algunos de tus problemas e inquietudes. Esto sacará tu lado más humano, algo que el 91% de los encuestados valora. Si nos blindamos y nos cerramos a cal y canto, podemos dar mala impresión.

9 Forzar un beso

La despedida es un momento clave. No fuerces ni presiones, pero, si has visto que todo ha ido bien e intuyes que tu acompañante busca un acercamiento, lánzate. El 72% de las personas están a favor de un beso de despedida como broche de oro al primer encuentro, «aunque, ante la duda, siempre es mejor insinuarlo o preguntar», dice Solé.

10 Ir muy rápido

Y después... ¿qué? Gran pregunta. Si ha ido bien, para los lanzados puede terminar por todo lo alto (con intercambio sexual) o, si vamos con más calma, con una invitación a quedar otro día y conocerse mejor. ¿Una buena propuesta? Verse en casa para un maratón de series, por ejemplo. Es un plan irresistible para un 93% de los encuestados.