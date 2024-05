El fenómeno del 'novio Golden Retriever' que está desbancando al 'macho alfa'

Como nadie quiere quedarse fuera de onda en nada, y menos aún en las cosas del ligue y el amor –donde un anacronismo, una horterada o ignorar la palabrita de moda puede salir muy caro–, ahora mismo parece indispensable saber qué es un 'Golden Retriever boyfriend' (un novio golden retriever, sí, como el perro). Allá vamos: esta expresión se ha hecho viral en TikTok y se refiere a los chicos leales, animados, que dan seguridad y, sobre todo, que son devotos con sus parejas, rasgos que comparten con los perros golden retriever: grandotes, siempre ansiosos por complacer y merecedores de toda confianza.

Uno de los 'ejemplares' más populares de esta categoría de novios –y el 'padre' del término– es el jugador de fútbol americano Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift. Un tipo de 1,96 de alto y todo dulzura con su chica. Y, claro, como todo lo que concierne a la vida de Swift se convierte en tendencia (ropa, maquillaje, novios), ahora mismo hay un montón de chicas de todo el planeta valorando la posibilidad de hacerse con un grandullón amoroso y dejar de lado al castigador de toda la vida, al malote que hace sufrir, en definitiva, al macho alfa que se cree que el mundo debe girar en torno a él y que tantos corazones ha roto.

El grandullón y la estrella. PATRICK SMITH

María Padilla, psicóloga de Capital Psicólogos, explica que «la sociedad va evolucionando en las relaciones románticas y en los prototipos de pareja. Desde Robert Redford han pasado muchos ideales de hombre». «Es evidente que el concepto tradicional del macho alfa está perdiendo relevancia en favor de una apreciación más matizada de la masculinidad», confirma la experta. Es decir, que eso que llaman 'nuevas masculinidades' –con ese toque de sensibilidad y empatía que nunca debe reprimirse– es un valor al alza (antaño, todo lo contrario, ya lo decía El Fary con su célebre y casposa frase de «siempre he detestado al hombre blandengue»).

Según Padilla, el boom de la Psicología ha hecho resaltar la importancia de las emociones. «¿Y dónde destacan más estas emociones? Precisamente, en los hombres que no aparentan tenerlas: los grandes», indica.

Tal y como asegura Padilla, los novios golden retriever encarnan cualidades como la sensibilidad y el romanticismo en su sentido más tradicional. «Y, cada vez más, se valora a los hombres que muestran empatía, compasión y una capacidad genuina para conectar emocionalmente con sus parejas. En lugar de la imagen del macho dominante y distante, se prefiere al hombre que se preocupa por el bienestar emocional de su compañera, que sabe expresar sus sentimientos y que se muestra afectuoso y comprensivo», apunta la psicóloga.

Tienen sus pegas

Este cambio en las preferencias románticas también plantea la cuestión del fin del macho alfa como modelo dominante de masculinidad. «Si bien este arquetipo aún tiene su lugar en la cultura popular, está claro que ya no disfruta de la misma preeminencia que solía tener», desvela Padilla. Es más, la psicóloga vaticina que, a medida que vaya cosechando éxitos este modelo de masculinidad..., más novios golden retriever surgirán.

Amores perros Pareja chihuahua Son nerviosos, pero amantes devotos... y se les puede llevar a cualquier sitio (la portabilidad en el amor es importante).Eso sí, hay que ponerles limites a tiempo.

Novio pastor alemán Inteligentes, curiosos, valientes, protectores... Parecen una buena opción. Los contras: te van a vigilar en exceso.

Pareja bulldog Son muy familiares, con un carácter tranquilo y sociable. La parte mala es que son algo torpones.

Novio pitbull Muy conscientes de su poderoso físico y hasta algo chulillos. Realmente maravillosos si han sido bien educados, pero peligrosos si no les han criado adecuadamente.

Novio San Bernardo Es cariñosísimo, pero no puede estar solo... Eso sí, le encantan los niños.

Pareja fox terrier Siempre están muy activos, por eso son agotadores como pareja. Y la falta de actividad física les hace gruñones. ¡Necesitan ir al gym!

Pero, ojo, ¿son tan perfectos? Son detallistas, les encanta hacerte reír aunque para ello hagan el payaso, no causan conflictos innecesarios, les gustan los abrazos y hacer cosas por ti, pasar tiempo contigo haciendo cualquier cosa... ¿Ninguna pega? Sí, básicamente, tres: la primera, que no te guste tanta ternura y que prefieras una vida más complicadita. La segunda: pueden resultar algo agobiantes y agotadores porque no se separan de ti. Y la tercera: les definen como algo simplones y hasta un poco tontorrones. ¡Nadie es perfecto!