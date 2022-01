Gemelos y mellizos, ¿en diferentes aulas? Los pedagogos apoyan que empiecen juntos en Infantil

Se ha convertido en una batalla para padres y madres de gemelos y mellizos cuando escolarizan a sus pequeños. Una mayoría de los colegios en España separa a los hermanos como norma general en clases diferentes, aunque las familias quieran que vayan juntos. Los pedagogos coinciden en que no hay evidencias científicas que demuestren qué es mejor pero apoyan que deberían empezar en el mismo aula en la etapa de Infantil y a medida que pasan los cursos analizar cada caso de forma individual. Y siempre respetar los deseos de las familias y de los niños y niñas.

La tradición durante décadas fue mantener a los hermanos de partos múltiples juntos, pero hace años cambió la tendencia y los centros educativos optaron por separarlos, una práctica que sigue vigente hasta hoy en la mayor parte de las comunidades. El argumento que dan las direcciones de las escuelas a padres y madres para separar a gemelos y mellizos es que de esa forma desarrollarán su identidad y no tendrán dependencia ni dominancia de uno sobre el otro. «No son argumentos con una base científica. Se han llevado a cabo muchas investigaciones en todo el mundo, pero arrojan resultados débiles para sostener cualquiera de las dos opciones», señala EnriqueCastillejo, presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad de Valencia.

La psicóloga Coks Feenstra, especialista en el asesoramiento de padres que han tenido partos múltiples, coincide en ese argumento. «Es un mito que separar a gemelos y mellizos sea necesario para desarrollar su identidad y autonomía. No es así. Cuando son pequeños tienen un vínculo muy fuerte, al igual que lo tienen con su madre, y asumir la separación es un proceso natural y espontáneo, pero que necesita un tiempo», señala. Destaca también que no hay estudios científicos que prueben que separar a los hermanos es bueno para su formación. Incluso, sostiene que causa efectos negativos cuando son pequeños. «Están infelices y no se acostumbran. Sufren ansiedad, depresión, tristeza, incluso aumenta la dependencia entre ellos y pueden retroceder en su maduración, hacerse pis, volver a pedir el chupete... Se les hace ver que estar juntos es algo malo y afecta a su relación pueden comenzar a discutir y pegarse», argumenta la experta.

Los dos psicólogos consideran que la mejor decisión es que los hermanos empiecen juntos en la etapa de Infantil –entre los 3 y los 6 años–. Después los orientadores del colegio y sus profesores junto con las familias, «que son las que mejor pueden ver su evolución», incide Coks Feenstra, «valorarán cada caso». «Debemos tener en cuenta también los deseos de los propios niños», añade.

A medida que avanza la escolarización puede haber motivos que justifiquen una separación, «por ejemplo en caso de mucha competitividad entre ellos, comportamientos de superioridad de uno sobre otro, bajada brusca del rendimiento académico o que uno de ellos se aísle y no se relacione con su grupo de amigos», advierte Enrique Castillejo. También hay casos de hermanos «que se hacen pasar uno por otro y confunden a los maestros, una conducta que se debe atajar separándolos», añade el psicólogo valenciano.

Cuando se les separa Si se les escolariza en Infantil separados se rompe un vínculo muy estrecho desde tan pequeños. Pueden sufrir ansiedad, depresión, tristeza, incluso aumenta la dependencia entre ellos. También hay riesgo de que se frene su proceso de maduración. Se les hace ver que estar juntos es algo malo y afecta a su relación, pueden comenzar a discutir y pegarse.

Si permanecen juntos Habría que valorar su separación si se detecta mucha competitividad entre ellos, comportamientos de superioridad o dependencia de uno sobre otro, bajada brusca del rendimiento académico o que uno de ellos se aísle y no se relacione con su grupo de amigos

Una experiencia «muy buena»

Meritxel Palou tiene dos niñas mellizas y abandera desde hace años la lucha de padres y madres por que se respete su voluntad a la hora de escolarizar a sus hijos. «Como no hay normas que lo regulen de forma oficial, los colegios hacen lo que quieren. En nuestro caso, las separaron en Infantil, a pesar de que queríamos que se mantuvieran juntas porque no veíamos la necesidad de romper su vínculo. No resultó bien. Empezaron a competir entre ellas, a pelear, estaban apáticas...» recuerda.

Esta madre catalana creó una plataforma con otras familias en su misma situación para reivindicar el derecho de los padres a elegir cómo se deben escolarizar los hijos de partos múltiples, que cuenta con un perfil en facebook: 'Múltiples Juntos en la Escuela'. Decisión de los Padres'. En estos años ha asesorado a numerosas parejas con gemelos y mellizos de España que se enfrentaban con la negativa del colegio a dejar a sus hijos en el mismo aula. El colectivo ha editado un documental 'Gotas de agua' –se puede ver en youtube– que «ha transformado la postura de muchos colegios» ante este tema. En estos últimos años se han formado plataformas en varias comunidades y han logrado que Madrid, Andalucía o Valencia aprueben o vayan a poner en marcha normativas pioneras para escolarizarlos en el mismo aula.

Palou consiguió que sus hijas fueran a clase juntas y valora su experiencia como «fenomenal». «Durante todos estos años no han tenido problemas, se han apoyado, se han complementado y no ha impedido que sean independientes y que cada una haya tenido sus amistades», resalta Palou.

Es una opinión en la que coinciden parejas de gemelos o mellizos que compartieron aulas hace años, cuando nadie cuestionaba esa medida. «Era lo normal. Guardamos un recuerdo fantástico. Nos preocupábamos el uno por el otro, te apoyabas, nos ayudábamos con los deberes... Tienes un vínculo especial pero no fue un obstáculo para nada, hicimos grupos de amigos diferentes y fuimos independientes», recuerdan aún ilusionados Luis y Glori Gómez, mellizos de la localidad vizcaína de Balmaseda que estudiaron en la misma clase del instituto en los años 80. «Te sientes protegido. Si alguien se metía con uno, el otro le defendía. Creo que es un error separarlos. Es una ventaja tener cerca a alguien con el que puedes contar siempre», defienden.