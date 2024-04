Cambridge, Oxford... Qué certificado de inglés me conviene más Los títulos oficiales van más allá del famoso 'advanced'. Repasamos los mejor valorados

Hace unos cuantos años, más bien décadas, cuando uno se enfrentaba a la tarea del escribir su curriculum había un apartado de la formación que la mayoría de estudiantes de la EGB compartían. Nivel de inglés: medio, que venía a ser algo así como 'lo que he aprendido en el colegio, más bien poco'. Pese a que siempre se ha dicho que el aprendizaje de idiomas extranjeros ha sido la asignatura pendiente del sistema educativo español, no cabe duda de que cada vez son más las personas que se desenvuelven con soltura en la lengua de Shakespeare. Lo que ocurre es que muchas veces no solo basta con demostrar que dominas el inglés sino que tienes acreditar ese conocimiento con un certificado oficial para poder acceder a determinados puestos de trabajo o estudiar en el extranjero.

«La oferta actual es demasiado amplia, por eso es importante conocer la lista de certificados mejor valorados por las empresas, instituciones o incluso las oficinas de extranjería de otros países. Ahora bien, no todo el mundo que se plantea sacarse un título tiene los mismo objetivos profesionales, acedémicos o personales, por lo que además de conocer el listado también se debe tener en cuenta para qué se recomienda cada título», aconsejan expertos del Banco Santander especializados en la mejora de las competencias profesionales de estudiantes y trabajadores para facilitar su empleabilidad. Esta es una pequeña lista de los certificados más reconocidos más allá del popular 'advanced'. IELTS El Internacional Languaje Testing System (IELTS), emitido por la Universidad de Cambridge, el British Council y Education Australia, es el examen más popular a nivel mundial. «Aceptado en más de 9.000 organismos de 140 países, es la única prueba válida en todas las administraciones del mundo para inmigración. El examen se divide en Academic (fines educativos) y General Training (profesionales) y está compuesto por cuatro secciones: listening, speaking, reading y writing. La duración de cada una de las pruebas es de 2 horas y 45 minutos y se puede hacer online. Su validez es de dos años y cuesta 235 euros», resume Ángela Sauciuc, directora de Programas de Formación Docente del Instituto Franklin. TOEFL El Test of English as a Foreign Language (TOEFL) es otro de los certificados de inglés más reconocidos a nivel mundial. «Se trata de un título especialmente útil si planteas solicitar una visa de trabajo en otro país, la residencia permanente en un lugar con isiona anglosajón o deseas estudir en alguna universidad internacional», explican los expertos. Cada prueba dura unas dos horas –existen diferentes niveles–, tiene una validez de dos años y cuesta unos 230 euros. Cambridge English Es una de las certificaciones más demandadas en Europa y se basa exclusivamente en el Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Son los clásicos exámenes que se hacen en los colegios (preliminary, first, advanced, proficiency...) y que mantienen el mismo formato para los adultos. Las pruebas evalúan listening, speaking, reading y writing en una escala de 0 a 100 con un mínimo de puntuación para aprobar. Este certificado no caduca y el precio varía en función del nivel y del centro examinador, con tarifas desde los 65 a los 225 euros. Niveles del marco europeo de referencia para las lenguas Nivel A (usuario básico) A1: Capacidad para presentarse, dar información personal básica y poder comunicarse en situaciones cotidianas.

Nivel B (usuario independiente) B1: Capacidad para desenvolverse en la mayoría de las situaciones diarias.

Nivel C (usuario competente) C1: Capacidad para realizar tareas complejas de trabajo y estudio. TEFL Si lo que te interesa es dar clases de inglés a estudiantes, el Teaching English as a Foreign Language es certificado más popular para acreditar tu capacidad para enseñar este idioma. «Aunque las academias suelen preferir profesores nativos a la hora de contratar docentes, este título goza de mucho reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Para obtener este certificado, es necesario tener acreditado el título C1 del MCER.