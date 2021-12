Asaí, la nueva fruta de moda

Tiene el tamaño y el aspecto de un arándano, pero se llama asaí. Quizás le suene porque, de un tiempo a esta parte, estas bayas de color púrpura han llenado de atractivas imágenes los tableros de Pinterest, el feed de Instagram, y se han colado en los menús de los restaurantes de desayunos saludables en su formato más popular: el açaí bowl.

Se trata de un fruto que crece en la palmera Euterpe oleracea, originaria de América del Sur, y que se cultiva principalmente en Brasil, donde esta fruta es un alimento esencial en la dieta de los pueblos indígenas del Amazonas desde hace siglos.

Su fama actual procede, sin embargo, de un despunte de las ventas que ha tenido lugar en Estados Unidos, donde el tamaño del mercado de asaí fue de 780 millones de dólares en 2019 y se estima que alcanzará una valoración de 2.089 millones para finales de 2025 (más del doble), según datos de Market Data Forecast, compañía dedicada a la elaboración de informes de la industria y estadísticas.

En España, este fruto aún está dando sus primeros pasos y no es tan sencillo adquirirlo. Solo llega en su versión deshidratada o en polvo y, hasta ahora, se comercializa principalmente en herbolarios, algunas grandes superficies y online. También es posible ver productos derivados con estas bayas, como batidos, zumos, galletas o barritas energéticas. La pregunta es, ¿qué ofrece de novedoso para haber despertado tal ola de adeptos?

Sin propiedades milagrosas

Al igual que ocurre con otros productos considerados 'superalimentos', como las bayas de goyi, el jengibre, el tofu, la quinoa o la cúrcuma, al asaí se le atribuyen propiedades casi 'milagrosas'. Destacan algunas como: prevenir el envejecimiento prematuro; ayudar a adelgazar; aumentar la energía y la resistencia; reducir el estrés y la ansiedad; reforzar el sistema inmunitario; aumentar el deseo sexual; fomentar la salud cardiovascular; o mejorar la visión y la calidad del sueño.

Ahora bien, la realidad es que «los estudios sobre las bayas de asaí son limitadas y las afirmaciones sobre sus beneficios para la salud no se han demostrado científicamente», según afirma el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH).

«La mayoría de las investigaciones sobre los efectos en la salud del açaí han sido realizadas con modelos animales e in vitro (y muy pocas en humanos). En ellas se han estudiado distintos productos de la palmera Euterpe oleracea, desde el jugo de la fruta hasta el aceite de las semillas, y se ha mostrado la posible utilidad de productos derivados de esta planta para el tratamiento del dolor, del hígado graso, de espasmos de vasos sanguíneos, contra las infecciones bacterianas y algunos tipos de tumores», declara Carmen Aragón Valera, vocal del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Aun así, son investigaciones que están en fase preliminar y no hay conclusiones claras al respecto.

Por ejemplo, la agencia de salud estadounidense describe que «generalmente, es seguro consumir asaí, pero debe evitarse durante el embarazo y la lactancia, pues no hay suficiente información sobre su seguridad en este período». Además, sostiene la posibilidad de que el consumo de açaí afecte a los resultados de las pruebas de resonancia magnética y recomienda evitarlo, o consultar al médico previamente, antes de realizarse una.

– ¿Deberíamos comerlo o no?

– Sin nos gusta, es una buena idea para incorporar fruta a nuestra dieta, porque contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra y otros fitonutrientes beneficiosos para nuestra salud, pero sin pensar que tienen propiedades milagrosas, pues otras frutas y verduras convencionales también poseen todos estos beneficios y, además, las podemos encontrar frescas, locales y de temporada. Eso no solo contribuye a evitar que se pierda algún nutriente en el proceso de deshidratación y pulverización, sino que además es más sostenible –opina Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y dietista nutricionista–.

Valera añade: «Tiene más importancia el patrón dietético global que se sigue que consumir un determinado alimento, sea el asaí o cualquier otro». Así, la recomendación es llevar una dieta variada y equilibrada, no abusar de ningún alimento en concreto y no dejarse embaucar por reclamos publicitarios.