Ni langostinos ni cochinillo, evita que tu mascota mendigue a la mesa. Y nada de uvas

Hay mandamientos no escritos sobre las cosas a evitar en la mesa de las comidas y cenas estos días (y el resto del año), aparte de pegarse un atracón a cabeza de jabalí o preguntar sobre la amnistía. Ahí tenemos a las mascotas, olfateando los platillos que van saliendo de la cocina y poniendo ojitos húmedos cual mendigo en cuento de Dickens. Y entonces surge la tentación de pelar una gambita y acercársela al gato, o deslizar una costilla de cabrito hasta las fauces del 'guardián' de la casa. ¿Estamos haciendo bien?

Lo desaconseja Juan Manuel Lomillos, profesor de la Facultad de Veterinaria CEU-Cardenal Herrera: «Algunos alimentos humanos pueden ser perjudiciales para los perros y altamente tóxicos para los gatos, como el chocolate, la cebolla y el ajo. Por otra parte, si el perro come restos de carne con huesos cocidos que puedan astillarse, sobre todo pollo, corre el riesgo de que perforen la pared esofágica, gástrica o intestinal y generar una peritonitis».

¿Hay algo que, puntualmente, podamos ofrecerles? Con los perros, carne magra cocida, verduras sin condimentos y frutas en pequeñas cantidades y sin semillas, recomienda el experto. En cuanto a los gatos, no es aconsejable darles alimentos de la mesa: «Tienen necesidades específicas, y es mejor darles comida formulada para ellos». Aun así, si se opta por darle pescado, debe ser siempre cocinado y sin espinas. Las gambas y langostinos son ricos en proteínas, pero ingeridos en gran cantidad pueden resultar indigestos para el gato. Muchos dueños dicen que les encanta el jamón cocido, y el experto no pone objeciones. Pero en general, la comida para humanos suele contener «condimentos, grasas y otros ingredientes que podrían no ser adecuados». Lo mejor, preguntar al veterinario.

Inmersos en la vorágine navideña, sentados a la mesa y llenos de buenos propósitos, ¿cómo resistir los encantos de esos pequeños peludos? «Es buena idea enseñar a tus mascotas a no mendigar –responde el profesor–. Puedes ponerle en un lugar tranquilo con su comida antes de sentarte a la mesa. Pero no le des nada a un perro o gato que pide, debemos tener voluntad y aprenderán que no puede esperar recompensas por su comportamiento de mendicidad. Hay que ignorarle. Prueba a no tocar, no hablar y no mirar, tu mascota está bien alimentada y no corre peligro de morir de hambre si no le das sobras». Recomienda poner de acuerdo a familiares y amigos para cumplir nuestras reglas. «Y paciencia, nadie cambia de actitud de la noche a la mañana, y menos un animal».

¿Piensos y latitas son lo más apropiado? «Depende de factores como raza, edad, peso, estado de salud y preferencias individuales. Existen piensos balanceados para ellos y es necesario consultar con el veterinario para elegir el mejor para cada animal. Algunos perros y gatos acostumbrados a ingerir alimento húmedo no querrán ya pienso seco. El alimento húmedo puede ser beneficioso para la hidratación, pero no debe constituir toda su dieta a menos lo recomiende un veterinario en caso de patología».

Los gatos necesitan taurina (ácido aminosulfónico) en la composición de sus alimentos, «para que funcione su metabolismo y para una buena digestión. Su falta puede conducir a una cardiomiopatía dilatada (CMD). Ayuda a regular la temperatura, favorece la absorción de grasas importantes y es fundamental para el desarrollo del cerebro de animales en crecimiento y puede influir en el olfato. La carne de músculo fresca tiene gran contenido de taurina, pero los piensos son una opción completa y equilibrada.

La dieta BARF de perros y gatos (alimentos crudos) La dieta BARF ('Biologically Appropriate Raw Food' o 'Bones and Raw Food') propone alimentar a perros y gatos con alimentos crudos: carne, huesos, frutas y verduras. Los que la eligen pretenden criarlas de forma 'natural y saludable' como sus ancestros lobos, perros y gatos salvajes. No obstante, explica el profesor de Veterinaria Juan Manuel Lomillos, los animales han evolucionado en su alimentación, digestión y metabolismo al igual que la especie humana, «por lo que este tipo de dieta podría no ser la adecuada para los animales domésticos en la actualidad. Es algo que genera opiniones divididas en la comunidad veterinaria y entre los dueños de mascotas. Existen ciertas ventajas, como que masticar huesos crudos puede ayudar a mantener la salud dental de los perros, limpiando dientes y encías. Y algunos dueños comentan que sus animales tienen una piel más saludable y pelaje más brillante, pero no está bien demostrado. Las desventajas son los riesgos de enfermedades, pues la carne cruda puede contener bacterias como Salmonella spp., Escherichia Coli o Toxoplasma Gondii». Por otra parte, advierte de la posibilidad de desequilibrios nutricionales, ya que es difícil garantizar una dieta adecuada en términos de vitaminas y minerales esenciales, además del riesgo de lesiones por astillas de huesos crudos. Antes de cambiar a una dieta BARF, es conveniente consultar con un veterinario, y si se da el paso, es necesario conocer cómo manejar los alimentos crudos, con una estricta higiene para prevenir la contaminación bacteriana.