'Chente' es guía barrancos en la comarca de La Vera (Cáceres). R. C.

Vicente Riolobos

Guía de barrancos
«Hay gente de los pueblos que no conoce cómo es su río»

Un verano a la última ·

Empezó a bjar barroncos con 16 «sin neopreno ni cuerdas, todo muy rústico». Hoy es guía titulado y tiene su propia empresa, donde atiende a cientos de personas interesadas en este deporte

J. López-Lago

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:27

Vicente Riolobos, al que todo el mundo conoce como 'Chente', es uno de los encargados de desmentir por la vía de los hechos que Extremadura ... sea una tierra árida. Esta falacia carece de sentido por la gran cantidad de embalses y su enorme tamaño, lo que permite que haya decenas de playas de agua dulce dispersas por esta región. Pero 'Chente' le da una vuelta de tuerca a los recursos hídricos y aprovecha el agua recién llegada de las nieves de Gredos que acaba corriendo y saltando por la comarca cacereña de La Vera, donde él tiene su empresa para atender a los cientos de personas que hacen barranquismo cada verano en Extremadura.

