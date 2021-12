¿Sabes cómo se reparten los 20 euros de la lotería?

He perdido el décimo, ¿lo puedo cobrar?

Sí, se pueden cobrar los boletos perdidos, aunque en ese caso el afortunado tendrá que demostrar que lo tenía. «Yo recomiendo a todo el mundo que haga fotos, aunque no basta como prueba, ya que has podido ir a un bar y hacer fotos con el móvil a muchos números», advierte Borja Muñiz, presidente de ANAPAL. Si te han robado la cartera con el décimo dentro puedes aportar la denuncia del robo ante la Policía, si cinco personas de la familia jugáis ese décimo y los demás lo tienen, también puede ayudar. O dar el dato de en qué administración de lotería lo compraste, qué día, e incluso la hora si te acuerdas. «No es tan sencillo como ir a la administración y decir: 'Se me ha perdido'. Pero se puede acabar cobrando, esperando, eso sí, que pasen esos tres meses de plazo ya que el hecho de que ese décimo nadie haya ido a cobrarlo apoyará la tesis de que era tuyo y lo perdiste».