¿Un piso para invertir? Diez alertas rojas de que vas a hacer mal negocio

Quizá no estén los tiempos para ahorrar mucho ni para pensar en qué invertimos ese remanente, pero sigue habiendo gente que sí logra hacerse con un colchoncito monetario y que, dado lo poco que rinde en el banco en estos momentos, prefiere ir a la opción de toda la vida, el ladrillo. ¿Es una buena inversión ahora mismo? Depende. A través del boca a boca nos llegan historias exitosas de conocidos, pero, claro, como los fracasos no se cuentan con el mismo entusiasmo... digamos que las maravillas que se dicen no son el indicador más fiable. Iñaki Unsain, 'personal shopper' inmobiliario y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, nos señala cuáles son las 'red flags' (literalmente banderas rojas) que alertan de que comprar esa casa como inversión puede ser un mal negocio.

1 Ubicación desfavorable 'Red flag': «En muchas ocasiones, nos encontramos ante anuncios de viviendas a precios muy atractivos y accesibles , sin embargo, es muy probable que estén en zonas que no ofrezcan garantías de seguridad, por ejemplo», dice Unsain, quien alerta de que las ubicaciones en declive nunca van a ser un buen negocio. Rara vez mejoran (al menos a corto-medio plazo) y nadie quiere vivir en ellas. Consejo: Investiga exhaustivamente la zona antes de comprar. «Busca áreas con alta demanda de compra o alquiler, seguras, con buenas escuelas, comunicaciones y acceso a servicios esenciales», apunta. 2 Sobrevaloración del mercado 'Red flag': «Si compras una vivienda para reformar y volver a vender con un beneficio, la estimación del precio de venta debe ser realista; y si compras para alquilar, el precio del alquiler debe ser de mercado», aconseja. Por muy divina que dejes la casa eso no se va a traducir en que puedas pedir lo que quieras. Consejo: Asegúrate de que los precios de venta o de alquiler, una vez reformado, estén respaldados por fundamentos sólidos: una buena distribución del piso, una fachada elegante del edificio, zonas comunes cuidadas... Y, sobre todo, que lo que vas a pedir sea acorde al mercado. 3 Coste de la reforma 'Red flag': «Los costes de reforma deben ser realistas: verifica los daños estructurales no abordados o reparados de manera deficiente para que no te engañen con costes de reforma que no cubran los desperfectos», advierte Unsain. Consejo: Realiza una inspección exhaustiva con profesionales para realizar una estimación certera del coste de las reformas (es uno de los cometidos de los 'personal shoppe' inmobiliarios). El precio de las obras se suele ir de las manos y lo que creías que iba a ser una buena inversión puede convertirse en un agujero sin fondo y absorber mucho más dinero del que querías. 4 Pocos papeles 'Red flag': Hay escasa documentación de revisiones técnicas legales. Consejo: «Hay que comprobar que el edificio ha pasado las correspondientes inspecciones técnicas y que tiene los correspondientes certificados de aptitud que garantizan que se encuentra en buen estado –subraya–. En muchas ocasiones nos enseñan pocos papeles: son viviendas que llevan años sin ser revisadas». 5 Planes urbanísticos... ay, las sorpresas 'Red flag': Si hay previstos proyectos y el precio es bajo... sospecha. Consejo: Revisa bien que no existan afectaciones urbanísticas sobre la finca que requieran realizar posteriormente una reforma. Algunos propietarios no lo señalan con el objetivo de vender a un precio superior al que debería. La sorpresa nos descuadrará las cuentas. 6 Imprecisos (¿a posta?) 'Red flag': El vendedor no te indica los costes de compra de manera precisa. Consejo: «Pide asesoramiento de un experto legal sobre los impuestos que deberás pagar y la existencia de bonificaciones por inversión. Existen casos que desde las agencias o particulares han querido aprovecharse del desconocimiento del comprador para ahorrarse costes impositivos o verse beneficiados de bonificaciones ajenas», asegura. 7 Cambios regulatorios que precipiten la venta 'Red flag': ¿Muchas prisas por vender? Ojo, que igual hay cambios en la regulación detrás. Consejo: Mantente informado sobre las regulaciones locales y nacionales que puedan afectar las inversiones inmobiliarias, «ya que los propietarios de viviendas de inversión pueden omitir esta información con el objetivo de vender de manera veloz un activo que ya no les va a resultar útil y que puede traerles problemas a nivel jurídico –apunta Unsain–. En el caso de que vayas a destinar la vivienda al alquiler, analiza bien la ley existente por si existe algún tipo de regulación de rentas». 8 Necesidad de alcanzar un acuerdo rápido 'Red flag': «Si el vendedor de una vivienda tiene la necesidad de alcanzar un acuerdo rápido, puede que exista detrás una motivación que no sea lícita», informa el 'personal shopper' inmobiliario. Consejo: «Además de conocer al vendedor, está bien asegurarse de que el intermediario que se encarga de la venta de la vivienda es una persona de confianza: mira reseñas en internet o pide valoraciones de anteriores clientes», aconseja. 9 Promesas demasiado bonitas 'Red flag': Nos 'venden' unas proyecciones de ganancias poco realistas o basadas en suposiciones... Consejo: «Sé realista en tus expectativas de rentabilidad y considera diversos escenarios antes de invertir, tanto si tu objetivo es la venta o el alquiler. No te dejes engañar por proyecciones de ganancias que te aseguren un rendimiento por encima de la media de mercado», reitera. 10 Visitas 'raras' 'Red flag': Nos enseñan la vivienda muy rápido (sobre todo algunas zonas) y nos dejan más tiempo sólo en la parte 'bonita'. Consejo: Es una práctica habitual, pero suele esconder algo que no quieren que veamos. Cuidado.

