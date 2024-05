El método para jubilarte antes de los 50

La jubilación se ha convertido en la sociedad actual en el escenario con el que todos soñamos casi sin haber empezado a trabajar. O al menos, es el horizonte al que todos mirarnos cuando levantamos la cabeza de nuestras ocupaciones en los malos días. Llegar a ella es un camino con sus obstáculos... pero también con sus atajos. En España, la edad de jubilación obligatoria son los 65 años si se tienen cotizados 38 años, o los 66,5 en caso contrario. Pero es posible retirarse antes. Mucho antes. Incluso antes de los 50. «Algunas personas lo logran con 30 o con 40», apostilla Elizabeth Wakefield, asesora financiera y experta en finanzas personales, inversiones e hipotecas.

Para lograrlo, la clave está en lograr «un nivel de independencia financiera que te permita cubrir tus gastos de vida con ingresos pasivos generados por tus inversiones», continúa. Esto, claro está, supone echar cuentas y no las del cuento de la lechera. Debemos ser extremadamente sinceros y puntillosos. «Se necesita educación financiera y disciplina», según Wakefield. ¿Le suena todo muy teórico? Pues no se preocupe, porque vamos a ir al nudo de esta cuerda para que vea que se puede... al menos intentar.

Ahorro Ni café ni cereales de marca

Para retirarse a los 50, con más de 30 años de vida por delante, hace falta «maximizar el ahorro» desde el principio, un asunto que no resulta tan fácil en España, aunque el viento sopla a favor. La tasa de ahorro por hogar según el Instituto Nacional de Estadística fue del 11,7% en 2023, la tercera más alta de la serie. Mientras que la de endeudamiento por hogar se sitúa en el nivel más bajo en dos décadas, según el Banco de España. A todo ello ha contribuido que se ha moderado la inflación, el tirón del empleo y la recuperación salarial parcial. Así que podría ser un buen momento para ponerse manos a la obra, aunque debemos ser conscientes de una cosa: hay que apretarse mucho más el cinturón.

La cifra 11,7 % es la tasa de ahorro de lo hogares españoles en 2023. Se trata de la tercera más alta de la serie.

«Debemos reducir al mínimo lo que gastamos», explica Wakefield, que llama a su método FIRE (Financial Independent, Retire Early). Y eso implica quitarse gastos superfluos y lujos temporales. Hablamos, por ejemplo, del café diario de media mañana para desconectar en el trabajo, cambiar los cereales de determinada firma por los de marca blanca, exprimir el dentífrico hasta el final y no dejarlo a medias... E incluso cambiar nuestras vacaciones de Semana Santa en Europa por volver, como mucho, a la casa familiar del pueblo.

Son pequeños gestos a los que no damos importancia pero que tienen la llave para que podamos ir aumentando ese necesario colchón del que tiraremos cuando dejemos nuestro trabajo. Porque nuestra jubilación no vendrá de las arcas del Estado, que cada vez están más vacías: «En 2011 la bolsa de las pensiones tenía 66.000 millones de euros. A cierre de 2021, quedaban 2.000», señala la asesora financiera. Ese dinero que necesitaremos mes a mes vendrá de nuestras propias arcas. Y para llenarlas «deberíamos ahorrar entre el 50 y el 70%» de nuestros ingresos, admite.

– Suena a un régimen de vida draconiano...

– Es desafiante, pero es posible ahorrar e invertir incluso con los sueldos actuales de nuestra sociedad. Hay que cambiar la mentalidad financiera y enfocarse en las metas a largo plazo.

Inversión Criptomonedas y Letras del Tesoro

Una vez que tenemos claro que ahorrar es la primera pata de este banco, llega la segunda: ¿qué hacemos con ese dinero? Pues bien, dejarlo en la cuenta corriente sin hacer nada con él es un error. Hay que invertirlo para que crezca. Lo primero que hay que hacer es calcular cuánto dinero vamos a necesitar para nuestra jubilación. «Un buen método es multiplicar por 25 nuestros gastos anuales», dice Wakefield. Ese será el dinero que necesitamos tener disponible cada año que no trabajemos como mínimo y también marcará el camino a seguir.

La cifra 70 % es el porcentaje de tus ingresos que necesitarás como mínimo para mantener tu nivel de vida durante tu jubilación, según el portal Finanzas para todos, del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Gran parte de ese montante no vendrá o no podremos obtenerlo de nuestro ahorro mensual durante la vida laboral. Por eso, hay que aventurarse en el mercado financiero. De ahí que tambiénsea imprescindible un «cierto nivel de educación financiera para conocer los conceptos más básicos». Si usted es de los que cuando se habla de volatilidad del mercado, diversificación, interés compuesto... pone cara de póker, vaya formándose y poniéndose en manos de expertos: es esencial.

«Es importante diversificar la cartera de inversiones y descorrelacionar los activos», enuncia la experta. Lo primero supone invertir «en una variedad de activos con características y comportamientos diferentes». Al hacerlo, se «reduce el riesgo» y se «aumenta las posibilidad de obtener un rendimiento sólido a largo plazo». Lo segundo, la descorrelación, tiene que ver con que los precios de esos activos se muevan de manera independiente unos de otros para que si unos bajan, tengamos otros que compensen esto con subidas.

– ¿Y en qué productos o activos podemos confiar?

– En el mercado financiero, desde acciones y fondos de inversión hasta bonos y Letras del Tesoro. Pero también podemos hacerlo en el mercado inmobiliario a través de la compra de viviendas para explotarlas, en las criptomonedas, en los metales preciosos y en las materias primas.

Gasto La regla del 4%

La jubilación joven hay que prepararla con tiempo: «Deberíamos planteárnoslo desde el momento en el que iniciamos nuestra etapa laboral». Lo más pronto posible, porque «cuanto antes empecemos más tiempo tendremos para acumular ahorros y beneficiarnos del poder del interés compuesto», señala Wakefield. Y nuestro objetivo tiene que estar claro: si tenemos que apretarnos el cinturón, cuando nos duela debemos pensar en lo bien que estaremos con 50 disfrutando de «nuestra libertad, nuestro tiempo y nuestra energía en actividades que nos apasionan».

La cifra 28,63 % es la tasa de paro juvenil en España en 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que hay unos 481.500 jóvenes de entre 16 y 24 años que están en disposición de trabajar, es decir, forman parte de la población activa, pero no consiguen un empleo.

– Pero tal y como están las cosas con los jóvenes y el paro...

– El trabajo precario puede presentar desafíos adicionales, se necesita mucha disciplina y más creatividad. Por ejemplo, teniendo trabajos extras para aumentar los ingresos. También será necesario adaptar las estrategias financieras a cada situación y hacer ajustes a lo largo del tiempo.

Para la asesora financiera, no hay obstáculo mayor que nuestra propia incapacidad para hacer renuncias. Y nos anima a pensarlo porque «son temporales». «Hay que tener disciplina, voluntad y constancia». Si echamos la vista atrás, esta situación no es tan rara. La generación de nuestros padres y abuelos tuvieron que 'privarse' de muchas cosas para, por ejemplo, comprarse un hogar. Y eso no supuso que no tuvieran hijos. Aunque sí que su primer viaje al extranjero lo hicieran ya de muy mayores. Ahora, casi el primer viaje que hacen nuestros hijos fuera es en su Primera Comunión para ir a EuroDisney.

Una vez que hemos alcanzado la independencia financiera ya podemos jubilarnos y ¿vivir la vida? «Es importante conocer la regla del 4%, que se refiere a la cantidad de dinero que se puede retirar de tus inversiones cada año sin agotar el capital acumulado», concluye. Vamos, que tampoco podemos darnos a la 'vida padre' a los 50 si, como es previsible, viviremos casi hasta los 90.