¿Funciona el 'poliamor' bancario? En cuántas entidades deberías tener cuenta

Abrir y abrir y... ¿olvidarnos de ello?

Cuando los titulares no realizan ni un solo movimiento en 20 años se entiende que esa cuenta ya no es de nadie y el dinero pasa a ser propiedad del Estado.Tal cual. Así que si somos de esas personas que abren cuentas alegremente, más vale que no nos olvidemos de ninguna (a veces las abrimos para una derrama de la comunidad o un evento concreto y luego dejamos un remanente). Cuando ocurre esto, tenemos muchas posibilidades de que nos quedemos en números rojos (porque las comisiones siguen 'cayendo' y al final se 'comen' lo que había) o de olvidarnos de su existencia. En 2021, último año del que se tienen datos, «Hacienda ingresó 30 millones de euros procedentes, la gran mayoría, de cuentas abandonadas», alerta la OCU.