Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 25 de agosto de 2025
González posa en la piscina de su hotel, en Málaga. Migue Fernández

Jorge González Director de hotel

Un verano a la última
«El cliente no perdona ni una arruga»

Jorge González ·

Dirige el Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años y duerme al menos treinta noches al año en él para «cogerle el pulso al negocio»

Alberto Gómez

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:02

Conoce los secretos de media Málaga. Hace de psicólogo, curtido en escuchar alegrías y penas, y de cura, pero solo por aquello de las confesiones. ... Jorge González practica el hedonismo sin renunciar a la disciplina y tiene más trabajo cuanto más descansan los demás. Por eso no duda en hacer las delicias del fotógrafo y remangarse los pantalones para posar en la piscina, chaqueta y corbata incluidas, ante el jolgorio de sus clientes. Director del Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años, leonés de nacimiento y andaluz por vocación, tiene clara la receta de su éxito: educación, trabajo, discreción... y dormir al menos treinta noches al año en su hotel.

Espacios grises

