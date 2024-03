Un viaje gafado: cae al mar un coche desde un ferry que iba a Tenerife

Un viaje gafado. Es el que sin duda ha tenido el dueño del coche que cayó al mar este sábado desde un ferry de la naviera Fred Olsen que cubría la ruta La Gomera-Tenerife.

A escasos minutos de que el barco zarpara del muelle de San Sebastián de La Gomera, el vehículo, que viajaba en la bodega, se precipitó al océano por razones que aún se desconocen. Nunca llegó a su destino final: el puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife.

El insólito incidente sorprendió a los pasajeros y pasajeras del ferry, que no pudieron evitar inmortalizar el momento. «¿Y ahora qué van a hacer?», se le escucha decir a una pasajera en uno de los vídeos que circulan por redes sociales. «¿Y no van a parar el barco ni nada? Me da algo», añade.