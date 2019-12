Una inundación en la residencia de Taliarte afecta a 53 ancianos

La intensa lluvia que cayó sobre Telde durante toda la noche provocó filtraciones de agua e inundaciones en el ala sur de la cuarta planta, lo que obligó que hasta 53 ancianos tuvieran que ser evacuados de sus habitaciones y reubicados en otras plantas del centro sociosanitario, así como en los pasillos y el propio salón de actos, ubicado en la zona baja. Un trabajo que se desarrolló con la ayuda de efectivos del cuerpo de bomberos y de la Policía Local y Nacional.

Ya por el día, el Cabildo insular actuó con celeridad para reubicar a las personas mayores afectadas a otros centros de la isla ubicados en Santa Brígida, Arucas, Hoya de la Plata, Vecindario y El Sabinal. Estos usuarios, que se encuentran sin daños y en buen estado, no volverán a Taliarte hasta que concluyan los trabajos en la cubierta. «Los técnicos explican que ahora hay que esperar a que se seque la cubierta, por lo que las obras no se retomarán hasta enero», comenta Juan Díaz, consejero de Empleo y Desarrollo Local que sustituye a Isabel Mena en Servicios Sociales. Hasta entonces -los arreglos no terminarán hasta febrero-, la última planta de la residencia no acogerá a ningún anciano por cuestiones de seguridad.

Sobre las 2 de la madrugada se produjo la incidencia, cuando las filtraciones provocadas por las intensas precipitaciones comenzaron a afectar a los plafones y a producir desprendimientos de la pintura en los techos. La directora de la residencia tuvo que personarse inmediatamente y durante toda la noche la actividad fue intensa reubicando a los usuarios de este centro.